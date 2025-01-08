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    春節水果禮盒打頭陣 i郵購農產年銷目標3300萬

    中華郵政i郵購網路平台主打台灣優質農產品，新鮮且質好價優，適合作為春節水果禮盒。 （記者蔡昀容攝）

    中華郵政i郵購網路平台主打台灣優質農產品，新鮮且質好價優，適合作為春節水果禮盒。 （記者蔡昀容攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕中華郵政i郵購網路平台主打台灣農產品，去年創三千萬元營業額，今年目標提高一成、拚三千三百萬元。以春節水果禮盒打頭陣，如高雄大社蜜棗、美濃橙蜜香小番茄、屏東黑珍珠蓮霧、台中東勢茂谷柑等，比市售優惠一成以上，每售一箱就捐十元給公益團體，昨起上架開賣。

    i郵購二○一四年起推廣「三章一Q」認證的台灣偏鄉、原鄉及特色農產品，並包辦郵寄到府或i郵箱自取。由於質好價優，回購比例高，農特產品銷售更佔整體平台超過五成。中華郵政協理王婉如表示，雖會酌收上架費，但直接和農民合作，少了層層轉銷，售價更實惠。

    今年春節水果禮盒品項豐富，其中「棗到幸福」禮盒是新品。高雄大社蜜棗將當地冬季產量過剩的牛奶製成有機肥料灌溉施肥，讓蜜棗更香甜，奶白色果肉更是汁多爽脆，去年獲全國棗優質管理果園評鑑肯定。

    王婉如表示，去年凱米及山陀兒颱風影響，蜜棗產量減幅超過五成，因此開啟與高雄大社區農會產銷班農民的合作。「棗到幸福」每盒五台斤，特級每盒廿四粒、七九○元，精品級每盒廿粒、九一○元。

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