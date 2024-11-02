民營生命會館增加 彰縣議員籲稽查

民間開設生命會館提供獨立的空間，方便民眾為往生親友辦理後事。（記者張聰秋攝）

2024/11/02 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣各地殯儀館周邊生命會館、追思館如雨後春筍般出現，收費從單日三、四千元至近萬元不等。縣議員莊陞漢、周君綾昨在議會質詢時表示，雖不反對設置，但需有明確的管理機制，希望縣府要建立規範，讓殯葬業者有所依循。

彰化各地殯儀館禮儀廳不敷使用，甚至有些設備不足，目前彰化縣的廿六鄉鎮市中，已有十五鄉鎮市興建或正在興建殯儀館、禮廳及靈堂，但這也讓業者看到商機，就近在殯儀館周邊設立私人生命會館，提供獨立空間，收費以日計價，視空間大小與服務內容而定。

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莊陞漢指出，業者在殯儀館附近設立生命會館，提供豎靈與顧香火等服務，甚至設有家屬休憩空間，解決了民眾需求，合法性及管理問題也引起關注，縣府應及早防範。

違法豎靈 罰30萬至150萬

對此，縣府代理民政處長曾金來表示，民政處會加以稽查，對於違法行為有罰則可執行。民政處副處長陳俊南進一步解釋，目前《彰化縣殯葬管理自治條例》雖未明確規範私設生命會館，但母法《殯葬管理條例》已有相關規定，若違法豎靈使用，一經查獲，依法可罰款三十萬至一百五十萬元不等，並限期改善。

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