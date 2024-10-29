康芮颱風進逼 五月天開唱受影響

樂團五月天等歌手本週末將在花蓮玉里、市區開公益演唱會，目前市區舞台已經在搭建當中。（記者王錦義攝）

2024/10/29 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕樂團五月天等歌手本週末將在花蓮縣玉里鎮、花蓮市舉行公益演唱會，遇到康芮颱風進逼，陸續有外地旅客考慮要退房，讓業者相當無奈。縣府觀光處長余明勲更大嘆說，活動面對颱風來襲「束手無策」，將持續關注颱風動向，也與相信音樂公司保持密切聯繫，配合後續安排。

本週末玉里、花蓮三場公益演唱

○四○三強震重創花蓮觀光，五月天宣布舉辦「一路向東」公益演唱會，十一月二、三日在玉里鎮、花蓮市開唱三場次，參與演出的十四組藝人包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹等，全部無酬，演唱會也是免費入場，希望粉絲消費振興地方經濟。

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余明勲說，相信音樂團隊已經在活動場地搭建舞台，演唱會遇到颱風，老實說真的「束手無策」，只能祈禱颱風盡快偏離台灣。相信音樂公司也在考量，萬一颱風確定登陸演唱會可能延後，相關備案都在討論，一切依相信音樂的決定做最後決策，縣府基本上配合。

縣府：會協助旅客安置或回程交通

針對演唱會相關措施，余明勲說，中央到地方攜手協力，交通部台鐵、航空增班，縣府也有接駁車，粉絲到車站能搭接駁車到演唱會場地。假設有粉絲提前到花蓮享補助，若有任何需要，縣府會在第一時間協助旅客安置或安排回程的交通；要是蘇花路斷，也會有替代道路讓旅客回家，這些都有一定的準備經驗，請旅客不用擔心。

訂房率約6成 退訂比例不高

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，目前同業回報大部分旅客還是諮詢為主，實際退訂的比例不高，旅客仍在觀望中，當天訂房率仍是六成上下，希望演唱會能順利進行，不要受到天氣影響；若遇到發布陸上颱風警報，就會依據定型化契約規定給予取消或是延期保留，仍希望旅客能保留時間到花蓮旅遊。

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