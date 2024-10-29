努力解決蛋荒 林聰賢為畜產會叫屈

台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚現任農業部長陳駿季出庭應訊。（記者羅沛德攝）

2024/10/29 05:30

〔記者王定傳、陳嘉怡／台北報導〕台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，昨天以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季到案說明，偵訊約二小時後均請回。林聰賢表示，全案靜待司法調查不便對外多說，他也為畜產會同仁抱屈，認為外界不該抹煞第一線同仁為解決蛋荒所做的努力；陳吉仲、陳駿季則低調未回應。

北檢傳喚陳吉仲、陳駿季、林聰賢

去年國內雞蛋供應出現不足，農業部專案委託超思與亮采兩家公司進口巴西蛋和日本蛋，但被藍營立委質疑涉及圖利，違反政府採購法等向北檢告發，檢方將陳吉仲等三人列為「貪污治罪條例」他字案被告。

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士氣低迷 林籲外界不要混淆視聽

林聰賢表示，全案目前已交由司法釐清，不便對外多說明案情，呼籲外界不要混淆視聽；他提到現在畜產會士氣低迷，外界不該抹煞農業部和畜產會同仁去年為解決國內缺蛋問題，積極尋找國外平價雞蛋所做的努力。記者也致電給陳吉仲、陳駿季，不過兩人皆低調未回應。農業部則說，目前案件偵辦中，靜待司法調查。

關鍵人物吳諭非滯日 檢盼她返國

此外，該進口雞蛋案被監察院提出糾正，檢調查出，超思多次偽造報價單、虛增進口費用，向畜產會詐領上億元公款，另亮采在初期進口雞蛋時，同樣虛報款項，詐領逾千萬元。

北檢今年九月間發動搜索、約談，訊後依涉犯加重詐欺、偽造文書等罪，諭令亮采負責人林宜龍一百萬元交保；超思負責人秦語喬二百萬元交保，且限制出境出海；亮采員工林昌憲卅萬元交保；農業部專員吳俊達五十萬元交保。本案關鍵人物、身為畜產會採購雞蛋案窗口的超思負責人秦語喬女兒吳諭非，由於長年居住在日本，當時未到案，北檢已透過管道聯繫她，希望她返國。

台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚前中央畜產會董事長林聰賢（圖中）出庭應訊。（記者羅沛德攝）

台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚前農業部長陳吉仲出庭應訊。（記者羅沛德攝）

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