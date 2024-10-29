為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    努力解決蛋荒 林聰賢為畜產會叫屈

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚現任農業部長陳駿季出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚現任農業部長陳駿季出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者王定傳、陳嘉怡／台北報導〕台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，昨天以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季到案說明，偵訊約二小時後均請回。林聰賢表示，全案靜待司法調查不便對外多說，他也為畜產會同仁抱屈，認為外界不該抹煞第一線同仁為解決蛋荒所做的努力；陳吉仲、陳駿季則低調未回應。

    北檢傳喚陳吉仲、陳駿季、林聰賢

    去年國內雞蛋供應出現不足，農業部專案委託超思與亮采兩家公司進口巴西蛋和日本蛋，但被藍營立委質疑涉及圖利，違反政府採購法等向北檢告發，檢方將陳吉仲等三人列為「貪污治罪條例」他字案被告。

    士氣低迷 林籲外界不要混淆視聽

    林聰賢表示，全案目前已交由司法釐清，不便對外多說明案情，呼籲外界不要混淆視聽；他提到現在畜產會士氣低迷，外界不該抹煞農業部和畜產會同仁去年為解決國內缺蛋問題，積極尋找國外平價雞蛋所做的努力。記者也致電給陳吉仲、陳駿季，不過兩人皆低調未回應。農業部則說，目前案件偵辦中，靜待司法調查。

    關鍵人物吳諭非滯日 檢盼她返國

    此外，該進口雞蛋案被監察院提出糾正，檢調查出，超思多次偽造報價單、虛增進口費用，向畜產會詐領上億元公款，另亮采在初期進口雞蛋時，同樣虛報款項，詐領逾千萬元。

    北檢今年九月間發動搜索、約談，訊後依涉犯加重詐欺、偽造文書等罪，諭令亮采負責人林宜龍一百萬元交保；超思負責人秦語喬二百萬元交保，且限制出境出海；亮采員工林昌憲卅萬元交保；農業部專員吳俊達五十萬元交保。本案關鍵人物、身為畜產會採購雞蛋案窗口的超思負責人秦語喬女兒吳諭非，由於長年居住在日本，當時未到案，北檢已透過管道聯繫她，希望她返國。

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚前中央畜產會董事長林聰賢（圖中）出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚前中央畜產會董事長林聰賢（圖中）出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚前農業部長陳吉仲出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，昨日傳喚前農業部長陳吉仲出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播