宜蘭冬山河水域將開放 百名玩家慶祝

冬山河水域遊憩將開放，玩家扮動畫「海洋奇緣」主角下水。（記者王峻祺攝）

2024/10/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河水域遊憩活動即將開放，台灣開放水域聯盟昨天號召百名水域玩家提前下水，有玩家裝扮迪士尼動畫「海洋奇緣」男女主角，大肌肉及曼妙身材超吸睛，在地居民說「從未看過冬山河這麼熱鬧」。

水域玩家及各界歷經四年爭取，宜蘭縣政府本月預告公告「冬山河水域從事水域遊憩活動範圍及相關開放限制禁止事項」，玩家無需申請就能下水，因有其他水域活動單位有意見，工商旅遊處將持續溝通，取得共識後就公告。

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由於冬山河開放水域尚在預告階段，開水聯盟向縣府申請昨天下水，號召百名玩家以嘉年華形式，變裝在冬山河上划水。水域玩家、開水聯盟宜蘭區發言人黃信欽說，從未看過冬山河這麼熱鬧。

開水聯盟理事長李元治說，民眾只要帶著通訊設備、穿戴好救生衣、繫腳繩等安全措施，就能在冬山河自由安全的從事水上活動，相信未來會吸引更多遊客造訪，創造冬山河的水上經濟。

極力爭取開放水域的縣議員謝燦輝、陳鴻禧及冬山鄉長林峻輔等人表示，冬山河開放水域活動後，將成為地方一大亮點，帶動觀光產業，也呼籲到訪玩家注意安全及水上秩序，未來會繼續爭取包括梅花湖、安農溪的水域開放。

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