澄清湖高球場違法使用農藥 高市府將收回

高市府查獲澄清湖高球場使用農藥除草。（高雄市工務局提供）

2024/10/27 05:30

水源保護區噴農藥挨罰130萬 業者未續約占地 工務局規劃防洪公園

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕坐落高雄澄清湖畔超過一甲子的高雄高爾夫俱樂部（俗稱澄清湖高爾夫球場），去年六月租約到期後，未與市府續約，今年更被查出在澄清湖水源水質保護區使用農藥除草；工務局近日發函要求返還土地，規劃做為休憩、防洪公園綠地。

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高雄高爾夫球俱樂部占地六十公頃，成立於一九六一年，實際經營者是高雄三大家族的陳家。該球場土地是高雄市公園用地，目前每年租金九千萬元，因俱樂部承諾給市民七折優惠、開放民眾休憩等公益回饋，租金打六折，每年繳交五四○○萬元。但去年六月合約到期，市府認定業者的公益回饋未執行，要收回土地。雙方多次協商無共識，市府今年八月在球場查獲各類農藥及除草劑，球場人員坦承向屏東農藥行購買多年，用於維護草皮。

根據「澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為，針對業者在保護區內使用農藥從事污染水源行為，環保局已依違反《飲用水管理條例》第五條重罰業者一○○萬元，另依違反「高雄市除草劑管理自治條例」，總計開出一三○萬元裁罰通知書。

工務局長楊欽富指出，澄清湖高爾夫球場是水源保護區，不宜再當球場使用。工務局本月廿四日已發函業者，將收回做為休憩、防洪等用途的公園綠地，若再不返還，將循法律程序。

對此，球場僅表示「尊重市府說法」；有球場人員透露，租金隨公告地價逐年上漲，打球收入卻未同步調升，加上維護人力及營運費，營運困難，盼租金能打折。

水利局將整合雙湖公園 打造滯洪池

此外，水利局將整合雙湖公園，轉型為百公頃防災公園，合計總滯洪量五十三萬公噸，保留上游坡地逕流，減少對下游地區衝擊，提升鳥松、鳳山、三民一帶的區域防洪能力。

水利局為改善下游易淹水區域如鳥松區本館、球場與澄清路、鳳山文華里等赤山地區，以及三民區本和里周邊一帶，規劃將高球場及雙湖公園整合轉型為防災公園，利用既有平坦低窪地降挖成滯洪池，兩者合計滯洪量五十三萬公噸，將爭取中央經費補助。

高雄高爾夫球場位於澄清湖畔，占地六十公頃。（取自高雄高爾夫俱樂部臉書）

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