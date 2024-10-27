台中烏日辦稻米節 玩推稻草捲比賽

台中烏日區農會昨舉行稻米產業文化節，現場安排推稻草捲競賽，參加的隊伍都賣力推動稻草捲，現場趣味橫生。（記者陳建志攝）

2024/10/27 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區農會積極輔導農民栽培優質好米，推廣「烏溪糧倉」品牌，近年接連獲得台灣稻米達人賽台灣好米組全國冠軍、全國十大好米，今年農民林凡閔再度拿到台灣稻米達人選拔香米組全國金牌，為宣導台灣在地好米，烏日區農會昨天舉辦稻米產業文化節活動，各家政班帶來精緻的米食，還舉辦推稻草捲比賽，現場趣味橫生。

烏日農會總幹事張漢強表示，為推廣農民在烏溪流域栽培台灣高品質好米，近年以「烏溪糧倉」推廣品牌價值，持續辦理稻米產業文化節活動，今年農會又獲得農金獎營運卓越獎甲等獎，這也是烏日區農會連三年獲獎。

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昨天的烏日稻米產業文化節活動，頒獎之外，也有各家政班販售的精緻米食，還有食農教育闖關活動和烏溪糧倉稻米主題展，東園、九德等高齡者生活改善班的長輩，更帶來精彩的表演，包括農業部農業金融署長李聰勇、台中市農業局長張敬昌、立委顏寬恒、麥玉珍，台中市議員吳瓊華、曾威、張家銨等人都出席。

現場還安排趣味的推稻草捲競賽，參賽的民眾四人一組，聽到哨音響起後，都努力合作將稻草捲奮力往前推，因前進方向不固定，要持續合作不斷修正，稻草更是掉了滿地，趣味橫生、笑聲連連。

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