南投健行節 走5步道逛市集

南投健行節活動，信義雙龍瀑布健行路線將行走於全台最長的七彩吊橋，欣賞壯觀的溪谷景致。（南投縣府提供）

2024/09/14 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕二○二四南投健行節活動，即將於九月二十八日登場，南投縣政府十三日召開記者會，宣布今年健行節活動，將帶領民眾悠遊埔里福興、信義雙龍、國姓北港溪、南投市撼龍與竹山瑞龍等五條經典步道，除飽覽山林美景，並結合在地文化，提供深度旅遊體驗，讓民眾走出身心健康。

28日登場 推廣綠色生活習慣

南投縣政府表示，今年的健行節活動推出的五條經典步道，包括九月二十八日由埔里溫泉季暨健行打頭陣，緊接下來的是十月五日登場的信義雙龍瀑布七彩吊橋路線，第三條路線則是十月二十日舉辦的北港溪溫泉嘉年華健行，十一月十六日、二十三日則分別安排南投市撼龍步道及竹山瑞龍瀑布園區健行。

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縣府指出，每條健行路線，均規劃特色市集，展售文創與在地農特產品，走完全程者可獲得運動毛巾、冰壩杯或露營椅等好禮，現場並推廣自備水瓶以減少一次性塑膠使用，參加者也可體驗租借餐具，養成綠色生活習慣。

此外，部份健行路線加碼摸彩，獎品包括電視、購物禮券等，活動現場還設置了DIY手作體驗區，讓參加者製作多肉盆栽、手沖咖啡，其中雙龍與北港溪路線準備原住民烤山豬肉等特色美食；埔里福興與撼龍路線的補給站也提供烤雞肉等在地特色餐點，為健行者補充體力。活動詳情可上「樂旅南投」Facebook粉絲專頁查詢，即日起開放報名。

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