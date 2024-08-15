南崁五福宮 週六水燈排遶境

龍元宮舉辦「中元普度水燈親子工作坊」，透過彩繪水燈讓孩童了解普度緣由。（野菱蔓生提供）

2024/08/15 05:30

〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕適逢農曆七月，桃園市各地方信仰中心都循傳統辦中元普度法會為地方祈安，其中，蘆竹區南崁五福宮主委陳宗賢昨說，五福宮「慶讚中元」將安排規模龐大的十五排水燈排，十七日晚間六點與陣頭從六福路口出發，繞行忠孝、南崁、中正等市區要道後，到南崁溪畔水燈窟施放水燈排科儀。

陳宗賢表示，十八日農曆七月十五日當天「民藝中元：普度法會」，上午八點起在廟壇有盂蘭盆法會與中元法會普度科儀，晚間六點起民藝中元聯歡晚會與傳統歌仔戲公演輪番登場。

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平鎮褒忠祠 21至23日普度法會

平鎮褒忠祠八月廿一至廿三日晚間普度法會，褒忠祠管理人張玉燕說，開一二○桌普度桌與二一○個普度物資組成的普度箱，供信眾認養，廿三日另擺設以米製成的創意神豬於廟門口，法會結束後將捐獻普度物資給地方弱勢家庭、團體。

龍潭龍元宮 今水燈潭放水燈

龍潭龍元宮昨起三天普度法會，龍元宮總幹事王俊弘說，今下午一點半神尊遶境祈安，從東龍路北二高橋下出發，至福隆路的水燈潭放水燈，明天贊普認桌四百餘桌，晚上六點舉行贊普儀典。

龍元宮為帶領民眾深入體驗中元習俗，昨、今天「中元普度水燈親子工作坊」，透過彩繪水燈讓孩童了解普度緣由，今、明天「龍潭中元普度文化營隊」，邀請青年朋友農遊高原社區，認識艾草文化，品嘗在地客家美食，走訪龍潭老城，並至龍元宮祈福參香，也與日本駐台藝術家交流，體會異國神鬼習俗。

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