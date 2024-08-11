英文是溝通工具 鼓勵開口說

EMI教學助理培訓實況。（成大提供）

2024/08/11 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕在台灣推全英語授課（EMI），專家認為學校應持續提供學習資源，並賦予學生任務使之開口；第一線教師亦認同首要目標為鼓勵開口說英語，絕不能「一句英文一句中文」，建構起英語是溝通工具的概念。

靜宜大學監察人陳振貴分析，國內主要問題是無法讓英語學習生活化，EMI的精神在於教學、師生互動、教材、學習成果展示，以及教學評量等皆百分之百英語，因此學校支援非常重要，如教學發展中心、語言中心及外語系所等，可不定期舉行EMI教師、助教工作坊或學生EMI研習及講座，提供協助。

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致理科技大學應用英語系講座教授陳超明表示，他曾調查國立大學生，大學學測英文科十五級分者，卻幾乎未在班上開口說英文，教學現場改變不快，因老師講「最輕鬆」，最好的EMI教學是老師講三成，學生講七成，需要改變教師觀念與增能，建議結合專業領域引發學習興趣，並要求學生用英文筆記將學習內化。

第一線教學者、台灣科技大學醫工所副教授高震宇分享，「英文學習鷹架」（教師教學準備）可減少學生在課堂使用英文的壓力，並建構「英文是溝通的工具」概念，鼓勵學生開口，文法則為次要。

中山大學化學系助理教授邱政超認為，EMI持續推動的關鍵在學校支持與教師決心，創新改革一定有陣痛期，需較多準備，如課前列表讓學生熟悉將使用的英文字彙，絕不能「一句英文一句中文」，也要多些耐心協助學生。

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