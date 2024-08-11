全英語授課 審計部：師生雙語互動不足

中山大學推海外增能計畫，讓教師到美國進行密集課程，近九成教師能EMI、互動教學。（中山大學提供）

2024/08/11 05:30

教部：年底25％大二生 英文能力達全民英檢中高級以上

〔記者林曉雲、劉宛琳、楊綿傑／台北報導〕教育部推動「大學生雙語化學習五年計畫」，今年底要交出期中成績，一一○學年至今已投入約三十億元經費，審計部近日調查報告指出，全英語授課（EMI）教師人數有成長，但一半全英課程以教師單方講課為主，缺乏學生的雙語互動，不符全英授課定義，也不利於學生專業學習，要求教育部改進。

請繼續往下閱讀...

大學生雙語學習 教部已投入30億元

審計部報告指出， 教育部委託英國文化協會擔任計畫顧問，邀牛津大學等專家進入十六校訪視，九成教師具解釋專業課程的英語能力，七成教師英語能力達歐洲共同語文參考標準CEFR C1或C2等級（相當於全民英檢高級、優級）。

但審計部根據英國文化協會調查報告指出，在其所觀察的八十堂課程中，逾一半（四十一堂課）僅部分符合、少部分符合，甚至未符合EMI課程定義，主要原因是教師講課占課程多數時間，缺乏師生雙語互動，教師無法了解學生在課堂上專業學習情形及語言能力。

對此，教育部高教司科長陳浩表示，為提升EMI課程品質，將加強提供教學法訓練給EMI老師，使其具備遵循所需的技巧和知識，並鼓勵同儕觀課、教師專業發展及分享教學實務。另，今年再新增補助二所EMI教學資源中心，累計至六所，透過教師社群、教材教案研發、舉辦講座、工作坊及移地訓練等，來提升EMI教師的教學技巧及品質，讓教師專業成長。

教育部大學雙語五年計畫為一一○學年起至一一四學年，補助中山、清大、成大、台大、政大、台師大、台科大共七所標竿大學，以及廿四校四十五個標竿學院，預計各校在今年底須達到至少有廿五％大二學生，其英文聽說讀寫能力達CEFR B2等級（相當於全民英檢中高級）以上，以及至少廿所大學英語課採全英語授課比率達卅％以上。

成大修讀EMI學生比例 增長6成

教育部統計，EMI教師人數翻倍成長，標竿大學從一一○學年起的九二○人、占比十九．二％，到隔年增至一八九九人、卅九％，學校全面提升學生聽說讀寫能力，並推動學術英文（EAP）與專業英文（ESP）課程，好銜接全英語授課。成大數據顯示，修讀EMI課程的學生比例已從計畫執行前的卅二％增加至一一二學年的五十二％，增長率達六十二．二％。

大學全英語授課（EMI）專任教師人數表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法