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北市今年首例腸病毒重症 10月男嬰一度休克

2024/08/10 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市出現今年首例腸病毒感染併發重症個案，一名出生十個月男嬰七月廿五日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢後於加護病房治療，八月五日已轉出加護病房。台北市衛生局表示，酒精、乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用漂白水進行環境清潔，而預防腸病毒最好的方法仍是用肥皂勤洗手。

衛生局表示，男嬰在七月廿五日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢後於加護病房治療，期間曾出現肺水腫及休克情形，衛生福利部疾病管制署八日研判檢驗結果為克沙奇A2型腸病毒感染併發重症。男嬰經治療後病況穩定，八月五日已轉出加護病房。

依據疾管署監測資料，統計七月廿八日至八月三日腸病毒門急診就診數，全國共一萬一○七九人次、台北市共九一九人次；截至八月八日，全國腸病毒感染併發重症共五例，其中感染克沙奇A2型三例、A10型二例。

北市衛生局提醒，酒精、乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用五百ppm漂白水，即一公升清水加十毫升漂白水進行環境清潔；清潔嘔吐及排泄物，則使用一千ppm漂白水，即一公升清水加廿毫升漂白水。

衛生局表示，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，腸病毒重症前兆病徵包含嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等。

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