宜大新校長上任 陳威戎：著力人工智慧領域

宜大新校長陳威戎（左）上任，教育部政務次長葉丙成（右）受邀致詞。（記者王峻祺攝）

2024/08/02 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立宜蘭大學昨舉行「第七任校長就職暨新任主管布達典禮」，原學術副校長陳威戎獲教育部核定聘任為新校長。陳威戎說，未來治校方針將以永續發展為核心，透過九大服務面向，建立宜大品牌，站穩國內綜合大學前卅強，著力健康、人工智慧及永續循環等領域，迎向建校一百週年。

宜大前身是一九二六年創立的台北州立宜蘭農林學校，二次戰後改為農業及農工職業學校，後改制成專科學校、技術學院，二○○三年升格宜蘭大學，目前有十五個科系、一個研究所，學生數五千六百人。

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陳威戎說，宜大今年九十八歲了，即將邁向百年校慶，國內只有十餘所高教有這樣的歷史，感謝歷任校長奠定基礎，以及前校長吳柏青過去八年領導，未來會持續開創新局，傳承、超越並創新，以「凝聚共識、務實革新、鏈結國際、永續共榮」為治校理念，打造永續發展精緻型的綠色綜合大學。

陳威戎提出包括行政、師資、教研、招生、學生、國際、校區、財務及永續等九大服務面向，將積極爭取經費，並妥善配置資源，建立宜大品牌，緊扣國家重點發展產業，著力於健康、人工智慧及永續循環等領域。

五十三歲陳威戎是台大醫學院生物化學暨分子生物研究所博士，在宜大任教近廿年，也是學校的生物技術與動物科學系教授。校方昨天舉辦就職典禮，行政院教育部政務次長葉丙成等產官學研各界代表逾四百人與會。

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