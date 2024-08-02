兒醫缺新血？ 台大醫院招募回穩

台大兒醫院長李旺祚表示，少子化反而是兒科更進一步的契機，能讓兒童醫療變得更精緻，發展預防醫學和尖端醫療。（記者邱芷柔攝）

2024/08/02 05:30

兒醫院長盼成立國家級兒童健康研究中心 完善醫療

〔記者邱芷柔／台北報導〕少子化問題衝擊兒科醫師招募，台大醫院兒童醫院今年首度面臨住院醫師招不滿的窘境，不過台大兒醫院長李旺祚昨表示，少子化是兒科進步的契機，能發展預防醫學和尖端醫療，隨著政府投入資源、兒科看到願景，今年院內PGY（畢業後一般醫學訓練）招滿，預估住院醫師招募能恢復過去水平，台大兒醫也力促成立「國家級兒童健康研究中心」，持續提升我國兒童醫療水準。

請繼續往下閱讀...

李旺祚指少子化非不需要兒醫

反可發展預防醫學、尖端醫療

台大兒醫成立迄今十週年，李旺祚直言，近年少子化問題讓許多人對從事兒童醫療卻步，這就像外國旅客因為台灣有颱風、地震而不敢來台旅遊。他認為，換個方向思考，少子化是發展預防醫學的契機，政府今年七月起提供六次免費兒童發展篩檢，其實還可擴大，像是許多孩子可能有心臟病、過敏或腸胃問題，通常等到病情出現才就醫，若能提早發現，可減少醫療資源支出。

李旺祚說，除了前端預防，政府也應鼓勵治療重症、罕病、難症的醫院，因為這類治療需花更多的時間與資源，卻與一般疾病治療給付相同，未來透過醫療分級給予更多鼓勵，讓兒科看到願景，是留住人才的關鍵。

此外，台大兒醫力促成立「國家級的兒童健康研究中心」，李旺祚表示，國家級的研究中心可建立兒童疾病資料庫投入臨床研究，例如癌症、心臟病、神經疾病等治療方法，希望今年年底能將計畫送進行政院，國外好的兒童醫院都有好的研究中心，盼政府支持，落實「健康台灣」。

台大醫院院長吳明賢也指出，兒童醫療是否完善是衡量國家進步的重要指標，政府應該盤點哪一些是必須的醫療資源並做適當分配，才能有效超前部署。

至於兒醫住院醫師招募情形，李旺祚說，今年住院醫師的招募情況不理想，主因是去年PGY的人數少，但困難應該就這兩、三年，今年院內PGY招滿，未來幾年情況會改善，因為少子化並不是就不需要兒科醫師，反而可以做得更精緻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法