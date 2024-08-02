北市國小老師涉入「創意私房」案 游淑慧：4月預警 教局後知後覺

國內情色偷拍論壇「創意私房」逮捕名單中，有一名台北市國小老師涉案。對此，台北市教育局表示，昨（7月31日）知悉後立即依法停聘，並成立專案小組，此外也於今發函各級學校，務必落實每月至少一次針對校園環境反針孔巡檢，防堵偷拍事件。 （資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖、詹湘淇／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，逮捕一一六人中，有一名北市國小老師涉案；國民黨台北市議員游淑慧說，她今年四月十一日就質詢，擔心創意私房案有北市校園教職人員涉案，教育局原可及早制止卻後知後覺，導致更多孩子受害。教育局表示，得知後立即依法停聘並成立專案小組，發函各級學校定期進行反針孔巡檢，也發函台中地檢署請求協助提供相關資料。

游淑慧指出，四月十一日針對教育部門質詢，就預警創意私房可能有北市校園內教職人員涉案，並詢問校園如何執行反偷拍行動，「台北市教育局有因為議會的質詢，更早警覺並實施校園檢查嗎？」

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教局：依法停聘 要求校園巡檢

教育局表示，七月卅一日知悉後立即依法停聘涉案者並成立專案小組，也發函各級學校，務必落實每月至少一次針對校園環境反針孔巡檢。針對此案，北市目前並未掌握到受害學生及該師所犯具體罪證，已於八月一日發函台中地檢署，請求協助提供相關資料。

蔣萬安昨表示，除第一時間成立府級專案小組，也要求教育局隨時回報整起案件調查進度、對涉案人停職解職、依法通報狼師系統，終身不得任教，並追究一切責任；市府也啟動各項輔導機制，對可能受害人給予諮詢協助。

另外，蔣萬安也表示，針對幼兒性侵或性平相關案件，希望檢方啟動相關調查時，也可即刻通知行政機關、提供資料，讓行政機關盡速進行預防措施，他會向中央反映，希望未來就通案面，相關法令能更明確，做更好的防護。

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