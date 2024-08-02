簡舒培：狼師性侵20多童 蔣市府只認定8人

針對台北市私立培諾米達信義幼兒園性侵案，民進黨台北市議員簡舒培昨再爆市府檢討報告處處企圖卸責，檢討根本是空話。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕民進黨市議員簡舒培昨針對台北市私立培諾米達信義幼兒園性侵案再爆，檢察官查出超過廿名受害孩童和六○○多部私密影片，但市府竟只認定八名孩童被性侵害行為屬實，質疑市長蔣萬安稱第一時間就啟動調查，結果竟是第一時間召開認定委員會，告訴受害者家屬「證據尚不足認定」，市府檢討報告處處企圖卸責，檢討根本是空話。

蔣：司法調查完成會再做處置

蔣萬安昨回應，行政調查先做相關認定，司法調查完成後，若認定有其他受害者，會做相應處置。蔣強調，調查小組都是外部委員，再由認定委員會開會認定。未來盼檢調在過程中，能提供相關資料讓市府能及時掌握，對可能的受害者進行各項的諮詢、輔導、協助。

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質疑檢討報告處處企圖卸責

簡舒培調查發現，教育局於二○二二年七月一日獲報首起案件，當時柯市府沒做行政調查就結案；蔣萬安上任後，二○二三年七月十二日再次獲報性侵案，教育局啟動認定機制進行調查，隨後在七月廿五日至九月六日接獲通報達廿四案，認定委員會後續召開四次會議，其中去年九月八日審議十七案，認定八案性侵害行為屬實，其餘九案無法認定有性侵害或性騷擾行為。

簡舒培質疑，檢察官認為有廿多件個案，為何市府委員會不認定？且認定委員會家長代表僅一席，家長的聲音難被聽見。

家長反映調查內容極度不透明

民進黨市議員洪婉臻近期替家長與教育局開協調會時，家長反映看不到幼兒園監視器畫面、不能調閱自己孩子的行政調查報告，洪批評教育局行政調查程序與具體調查內容極度不透明，她呼籲市府完成對家長承諾、別跳票。

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