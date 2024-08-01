沿海溼地野鳥 頻遭流浪犬攻擊

動保處在溼地旁放誘捕籠。（動保處提供）

2024/08/01 05:30

記者蔡文居／專題報導

每年春夏期間是野鳥的繁殖期，台南沿海溼地流浪犬攻擊野生動物的事件頻傳，對溼地繁殖的水鳥是一大威脅。動保處今年在北門、將軍、七股及安南區等沿海四區，已捕捉遊浪犬數量多達六百多隻。

浪浪闖入繁殖區 獵捕水鳥

鳥友謝其良表示，七股頂山溼地一帶，每年春夏繁殖季期間，常吸引小燕鷗、高蹺鴴、東方環頸鴴等野鳥在地上築巢繁殖。他六月底前往賞鳥，意外發現二隻浪浪闖入繁殖區，各種水鳥驚起亂飛，鳥蛋被毀，親鳥哀鳴，一直到鳥友出聲驅趕，牠們才離去。

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台南鳥會鳥友郭東輝也曾在北門、七股溼地分別拍到一群流浪犬獵捕水鳥的畫面。當時在北門溪底寮溼地，高蹺鴴親鳥正帶著三隻幼鳥覓食，突然間一群遊蕩犬從草叢竄出，叼走一隻幼雛，成為犬口下的亡魂。另外，在七股的三股溼地則拍過一隻白腹秧雞被流浪犬攻擊咬走。

郭東輝表示，台南沿海地區流浪犬氾濫，對高蹺鴴、東方環頸鴴、彩鷸等在溼地繁殖的水鳥是一大威脅。台南鳥會說，除了較小的雛幼鳥成為遊浪犬貓的目標外，連體型較大的黑面琵鷺也難逃遊浪犬的攻擊。該會前兩年都曾收治被犬隻攻擊的黑琵，最後均傷重不治。

動保處規勸愛媽減少飼養

動保處目前和台江國家公園及保育社團密切合作加強遊浪犬捕捉，並規勸「愛媽」減少飼養流浪犬，避免野鳥受到傷害。而台江國家公園也自行採購五座流浪犬誘捕籠，由動保處配合協助移除及絕育作業，並持續

於各主要溼地周邊加強捕捉

台江處保育科表示，該處與動保處合作，自二○二二年起在四草野保區設置誘捕籠，迄今共獲捕卅五隻，因當地屬生態敏感區，捕捉到的浪浪通報動保處帶回，但不回置，目前區內浪浪數量已明顯減少。

今年至7月 捕捉634隻流浪犬

動保處表示，今年至七月十一日止，在北門區已捕捉一三六隻、將軍區八十二隻、七股區二三○隻、安南區一八六隻，共六三四隻。其中，七股區頂山里二○二二年捕捉四十隻、二○二三年廿五隻、今年七隻，將持續加強生態敏感區流浪犬的管制工作。

一群流浪犬突然竄出，叼走其中一隻幼雛。（郭東輝提供）

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