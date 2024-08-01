潟湖養殖無災情 台南蚵看漲

北門潟湖是蘆竹溝養殖牡蠣的重心，在颱風過後未出現延遲性災害。 （記者楊金城攝）

2024/08/01 05:30

沿海7至9月禁養期 颱風未造成蚵農損失 彰化、雲林、嘉義災情慘重

〔記者楊金城／北門報導〕彰化、雲林、嘉義沿海浮筏式蚵棚遭受慘重災損，台南沿海養蚵因七月至九月是禁養期，並未損失，在北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣至昨也尚無延遲性災害出現，「台南蚵」在中秋節旺季的市場，後勢看漲。

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七股、北門潟湖養蚵 逾800公頃

南區、安南區、安平區養殖的沿海蚵棚約有八千棚，台南市漁港及近海管理所所長張順得說，台南在二○一四年起，每年七月一日至九月卅日禁止浮筏式牡蠣放養，因此這次「凱米」颱風未造成蚵農損失。在「內海」七股潟湖有三九七位蚵農，養蚵面積六五八公頃，在北門潟湖則有一七九位蚵農養殖約二百公頃。

中秋旺季 牡蠣需求將大增

台南市漁業科科長吳榮在表示，七股潟湖、北門潟湖因大雨、上游區域大排排入洪水，擔心會有海水淡化、混濁等水質變化影響牡蠣生長，幸好數日來海水補充，還未接獲牡蠣出現延遲性災情的通報。

北門潟湖的平掛式牡蠣養殖歷史超過百年，蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，颱風過後一週，潟湖的牡蠣如未出現死亡，就算是平安度過這次風災，因中秋旺季的烤蚵需求，台南蚵的後勢看漲。

嘉義災情慘 將提前來買中苗

邱永仁指出，北門潟湖在中秋前採收的大多是二年生的單體牡蠣，去年產地價約一台斤四十至四十五元，北門蚵產期在十一月開始，嘉義盤商往年大多在秋節後到北門採購「中苗」牡蠣再回去放養，一簍喊到二二○○、二三○○元，因「凱米」造成嘉義蚵災情慘重，有可能提前來買「中苗」。

北門蚵未受災，但北門潟湖也出現另類災害，邱永仁說，颱風過後，嘉義毀壞的蚵棚隨海浪漂進潟湖內，影響牡蠣養殖、漁民航行安全，漁民將部分海廢蚵棚拖至岸邊，但仍有十多個海廢蚵棚在潟湖內漂流，希望農業局趕快清除。

也是蚵農的七股龍山里里長王文財，在七股潟湖養蚵三公頃，他說，比較擔心颱風暴潮沖刷網仔寮沙洲，造成潟湖淤積影響養蚵。目前剖好的蚵仔一台斤在一六○、一八○元間，呼籲消費者支持國產蚵，不要買到越南進口蚵。

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