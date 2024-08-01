漂流木堆積 濁水溪河川地無法復耕

河川地的芭樂園漂來上游的木頭，田裡盡是雜木。（記者顏宏駿攝）

2024/08/01 05:30

影響逾千公頃西瓜、芭樂、水稻…等作物 林業署：一週內清點後公告

〔記者顏宏駿／彰化報導〕凱米颱風造成濁水溪河水暴漲，大水退去，河床佈滿從上游而來的漂流木和雜物，這些均屬於國有財物，農民不敢撿拾，因此嚴重影響河川地農民復耕。

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昨天縣議員李俊諭邀集林業保育署、縣府、第四河川分署等單位到現場會勘，林業署將在一個禮拜內清點有價值漂流木並烙印，經第四河川分署公告後，農民就可以進行清理、撿拾。

公告後 農民即可清理

李俊諭表示，這次凱米颱風帶來驚人的雨量，加上集集攔河堰預防性洩洪，水位暴漲，淹沒河川地的農田，農民今年「顆粒無收」，還得面臨「農田被毀」的慘況，因為河川農地盡是漂流木，過去不乏有民眾因撿拾漂流木遭開罰的案例。

李俊諭指出，有些農地漂來上千公斤的巨木，沒有重型機具進場搬運，根本無法移開、耕作，農民已經沒有收入了，期盼復耕卻遙遙無期，希望有關單能盡早開放農民清理。

他說，這些河川地主要種植西瓜、美濃瓜、芭樂、酪梨、水稻…等作物，從二水、溪州、竹塘到大城鄉逾千公頃，對民生影響巨大。

林業保育署官員表示，他們將儘速到河床清點具有價值的漂流木，做記號後再公告於指定範圍內開放民眾撿拾，公告之後農民即可展開清理，若要出動機具，可以到第四河川分署申請，也可到公所委託代辦。

私自撿拾 處一年以上徒刑

官員表示，漂流木是國有財產，為全民所有，未經公告不得私自撿拾，依森林法第五十條及五十二條規定，竊取森林主、副產物，將處一年以上七年以下有期徒刑，併科贓額五倍以上十倍以下罰金。若為貴重木（如：紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿）加重其刑至二分之一，併科贓額十倍以上二十倍以下罰金。

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