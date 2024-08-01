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台東焚化爐工安意外 最高罰30萬

2024/08/01 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕前天台東縣垃圾焚化爐意外，造成四名年輕工人受到二至三度燙傷，職安署昨進行調查並做出裁處，詳細職安報告需一個月後才出爐。

職安署表示，設備老舊並不可怕，妥善維護仍可使用，目前初步判定是因管線老舊造成漏水，，會造成意外是包商在維修時，未能做好工人防護。

職安署南區職安中心表示，事業單位對於鍋爐之高溫操作場所，未有適當防護裝置防止熱水噴濺，亦未使勞工使用適當之防護具，已經違反職業安全衛生法第六條第一項之規定，中心將依法處以三到三十萬元罰鍰，另外已要求停止鍋爐爐管漏水檢修工作。

至於何時重啟鍋爐，南區職安中心表示，要事業單位自己提出具體可行的復工計畫並經中心同意後，才能再檢修鍋爐爐管漏水工作，所以時間尚無法確定。

南區職安中心表示，由於長期受到高溫，因此垃圾焚化爐相較容易老舊，初判事發鍋爐及管線在妥善維護下仍可使用，管線漏水問題似乎也擴及其他管線，而當時工人才以堆沙包方式圍堵漏水再就問題管理維修，卻在此時爆管噴出高溫熱水釀災，就自己的職責方面在於勞工安全，認為在危險環境中本該讓工人著好適當防護，詳細調查報告仍需一個月後才會出爐。

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