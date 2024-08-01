《桃園》故宮國寶巡遊展 仁海宮見3D「翠玉白菜」

桃園市長張善政（左二）見證仁海宮董事長王介禧（左一）捐贈150萬元供文物展覽布建，由故宮院長蕭宗煌（右二）接受。（記者李容萍攝）

2024/08/01 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國立故宮博物院與桃園市中壢仁海宮，昨起至十一月卅日在仁海宮舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展，現場展示院藏經典國寶高解析文物圖檔與精采的動畫，如義大利遠道而來的耶穌會傳教士郎世寧的「百駿圖」、故宮三寶之一「翠玉白菜」等，民眾欣賞古文物之美，形塑專屬的國寶記憶。

故宮博物院長蕭宗煌、桃園市長張善政、仁海宮董事長王介禧等人，昨日同台敲鑼開幕，仁海宮更捐款一百五十萬元給故宮，將用在文物展覽布建。

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蕭宗煌表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後，在新故宮計畫子計畫「故宮國寶出遊去」，讓故宮文物能到不同地方展出，這次到仁海宮展覽機緣的淵源，是一九四八年海軍登陸艇「中鼎號」，載著七七二箱國寶穿越台灣海峽，抵達基隆港口後，被送上火車運往桃園，暫存於楊梅火車站附近的倉庫，後又轉移至台中北溝庫房，成為如今故宮典藏的基礎。

蕭說，明年故宮成立一百年、仁海宮建宮二百年，雙方合作別具意義，透過3D影像及AR擴增實境技術，可以欣賞北宋宮選畫家郭熙的山水巨作「早春圖」及各朝代瓷器、琺瑯文物等，藉由曲面投影結合3D模型技術呈現萬花筒裝置，欣賞故宮典藏的琺瑯彩瓷和仁海宮炫麗剪黏技術，讓更多人近距離認識國寶文物及地方文化。

張善政表示，他擔任國科會計畫處長時，曾與故宮合作推動數位博物館及國家數位典藏計畫，相信透過故宮數位典藏技術，一定能完整展現仁海宮文化特色。

「翠玉白菜」跟著故宮「國寶巡遊」到仁海宮，民眾透過手中的方塊可近距離欣賞國寶3D數位影像。（記者李容萍攝）

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