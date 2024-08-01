澄清湖休閒園區計畫 市府︰滯洪量能提升6倍

米颱風挾帶豪大雨，小貝湖滿水位，還溢出至忠誠路上。（森林城市協會提供）

2024/08/01 05:30

環團指控澄清湖洩洪 致淹水惡化 捷運局︰反有助排水功能

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕凱米颱風在高雄造成淹水，環團指控澄清湖洩洪，導致鳳山、三民淹水惡化，未來「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，更讓淹水問題惡化；對此，市府澄清說，該計畫開發後，滯洪量能反將提升六倍。

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捷運黃線Y3站同時興建

「森林城市協會」理事長莊傑任指出，過去小貝湖有四十萬公噸滯洪量，將澄清湖的洩洪水量攔截，保障下方的鳳山區、三民區不受嚴重淹水危害；但因長庚醫院、澄清湖棒球場興建，小貝湖滯洪面積已下降至十％以下，導致嚴重淹水。

莊傑任認為，高市府兩年前又擬定「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，將殘存的小貝湖滯洪公園，再讓給建商蓋豪宅，還要縮減滯洪面積，淹水更無力解決。

區內設3.36公頃公園兼滯洪

對此，捷運局昨天澄清說，小貝湖現況為滯洪功能不到一萬噸漥地，澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，將在區內劃設三．三六公頃設置公園兼滯洪，能將滯洪量提升至六萬噸，反有助周邊地區的排水及滯洪功能；本案並不屬於淹水潛勢區，但市府仍採較中央所要求滯洪體積更高的出流管制，規劃設計四．五六萬立方公尺滯洪池。

開發後透水面積增為8.2公頃

市府說明，澄清湖棒球場園區現況透水面積為七．五公頃，未來經整體規劃及開發後，透水面積增為八．二公頃，不僅增加透水面積與滯洪量，並新增延滯洪峰與提升區域的排水功能。

此外，此次風災典寶溪沿岸溢堤災情慘重，立委邱志偉邀集水利署、高市府等，研商後續典寶溪整治方向。邱志偉強調，典寶溪沿岸溢堤災情慘重，芋寮滯洪池在完成一、二期開闢工程後，後續尚有三、四期計畫，可增加四十噸滯洪空間，他要求水利署將兩期工程一併推動。

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