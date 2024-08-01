高科大2教授涉收錢 幫在職專班找槍手寫論文／法院裁定唐惠欽、王嘉男各以10萬、20萬交保

國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收賄，幫在職專班研究學生找槍手代寫論文，每件收費10至20萬元，遭檢調約談聲押，法院裁定交保。（記者黃良傑攝）

2024/08/01 05:30

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男涉嫌收錢幫在職專班的研究生找槍手代寫論文取得學位，每件收費十至廿萬元，橋頭地檢署七月廿二日搜索約談唐、王兩人，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院裁定各以十萬、廿萬元交保。六名涉案學生分別以五至十萬元交保，不排除有更多人涉案，待進一步調查。

學生告發未繳「規費」被延畢

今年六月間高科大傳出有學生指控，指導教授唐惠欽要求研究生繳交數萬元的論文「規費」未果，遭延畢報復，學生憤而到學校抗議，要求校方補救。校方事後同意該名學生更換指導教授安排口試，檢調也展開調查。

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每件收費10到20萬元

據了解，唐惠欽、王嘉男為高科大工業工程與管理學系專任教授，兩人為高階主管經營管理碩士在職專班（EMBA）指導教授，經與有相關需求學生搭上線，讓 碩、博士專班學生「代寫」論文，每件收費十至廿萬元。多名學生被約談後，部分坦承已付錢，橋檢複訊後，認為兩人涉嫌收錢幫學生完成論文，包括另一名涉賄的鄭姓學生共三人，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押。

6名涉案學生交保

橋院審理後，考量多名證人已在偵查中具結證述，且唐、王兩人手機、銀行帳目均已查扣，並坦承犯行，裁定王嘉男以廿萬元、唐惠欽十萬元交保，鄭姓學生五萬元交保。另劉姓等五名學生經訊問後，均以十萬元交保。

涉案的王嘉男學經歷傲人，為交大工業工程與管理系畢業，一路取得交大碩、博士學位，曾進台積電任職六年，還擔任和春技術學院校長，並曾在多家上市公司任職總經理，近年又回到校園，前年還曾獲選「全球二％頂尖科學家」。

校方召開教評會審議

高科大表示，今年六月有碩士在職專班學生投訴告發論文爭議事件，學校曾啟動調查，不久後檢方也展開調查，校方配合並尊重司法調查，只要涉案學生違法行為屬實，將撤銷畢業資格與學位論文並退學；唐、王兩位教授，將依「教師法」及該校「專任教師聘約」規定，召開三級教評會審議，依審議結果辦理，倘涉案教師經判決有罪確定，立即依規定解聘，且終身不得聘任為教師。

國立高雄科技大學教授唐惠欽。（取自高科大官網）

國立高雄科技大學工業工程與管理學系專任教授王嘉男。（取自高科大官網）

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