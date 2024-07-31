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台西200公頃文蛤池 4天未復電

養殖戶指出蚊港村新興養殖區至今已4天未復電，200多公頃魚塭面臨無法啟動馬達換水。（記者李文德攝）

養殖戶指出蚊港村新興養殖區至今已4天未復電，200多公頃魚塭面臨無法啟動馬達換水。（記者李文德攝）

2024/07/31 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣農業災補助開始受理，不過主要文蛤養殖地的台西鄉有養殖戶表示，蚊港村新興養殖區至今已四天未復電，兩百多公頃魚塭面臨無法啟動馬達換水，水質過淡，文蛤恐將暴斃，業者急跳腳，盼望趕緊復電；台電指出，已排定時程搶修中。

台電︰排定時程搶修

此外也有業者指出，現池水環境改變無法立即看見損害，後續恐有延遲性災害；縣府農業處表示，會持續關注一接獲情況將報部處理。

台西養殖文蛤超過一千五百公頃，是全台主要的文蛤養殖地，位在蚊港村新興養殖區業者反映，四天未復電，無法抽換海水，現在池中文蛤瀕臨死亡。

同是養殖業者的台西鄉代陳文求指出，養殖文蛤的水質鹹度要維持二至三度，連日暴雨導致池水鹹度降低，所以要加快腳步抽海水調和，眼下停電，馬達動不了就無法更換新鮮海水，粗估因停電而影響的魚塭近兩百公頃。

另有養殖業者也指出，雖現在已公告災損補助，但得在八月七日內提報兩成損害面積，但文蛤生長環境改變並不會立即造成損害，可能造成延遲性災害，是否有解套方法？農業處表示，會持續關注當地是否有延遲性災害，一接獲情況將報請農業部後續處理。

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