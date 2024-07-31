淹水50公分補助 雲林加碼2萬元

林內坪頂村聖天宮沿線近三百公尺地基掏空，一戶住家滑落，驚險無比。（雲縣府提供）

2024/07/31 05:30

連同中央補助 每戶最高可領4萬 50公分以下中、低收也加碼1萬

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風導致嚴重淹水災情，日前賴清德總統宣布全台灣淹水五十公分以上住戶每一戶補助兩萬元，五十公分以下中低收、低收入戶補助一萬。雲林縣長張麗善昨天晚間宣布加碼，淹水五十公分以上收災戶除中央救助金外縣府再加兩萬元，最高共可申領四萬元。

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斗南、大埤、水林、口湖 淹水嚴重

雲林這次受颱風豪雨重創，包括斗南、大埤等地因轄內河川溪水暴漲多處淹水，還一度淹至成人高；水林、口湖等地區則因為部分大排潰堤頓時成汪洋一片。

張麗善表示，許多民眾飽受淹水之苦，家電、生活用具損壞，為減輕民眾負擔，比照中央標準，淹水五十公分以上受災戶再加碼兩萬元，五十公分以下中低收、低收入戶加碼一萬元。

社會處長林文志表示，據各公所目前回報，約一千六百戶淹水達五十公分以上，請民眾於災害發生後一個月內檢附「三個月內水電費繳納證明」、「可辨識門牌及受災情形照片四至六張」、存摺封面影本及其他證明文件，向鄉鎮市公所申請。

林內坪頂村土石大崩塌 長近300公尺

另外，雲林山區土石滑動嚴重，林內鄉坪頂村聖天宮沿線近三百公尺發生大面積崩塌，兩戶民宅及一間寺廟因此受損，其中一戶三分之二建築被沖落，另戶住家緊鄰邊緣，險象環生。

一戶2/3房屋滑落 另一戶岌岌可危

張姓受災戶表示，近三分之二的家已經掉落四十公尺深的邊坡，幸好當天睡在前棟住宅，驚險逃過一劫；林姓受災戶說，週五凌晨一點多一聲巨響，發現有戶住家滑落至邊坡，自家現已不到一公尺距離就滑落，驚險萬分。

許宏博指出，崩塌深度近四十公尺，因土質為泥岩，含水量過高土質易鬆軟，才產生大面積崩塌，將復建邊坡，進行微型樁、石籠護坡等工程，長期來說此地屬清水溪支流應整治，會尋求專業技師的意見，再向公所、地方民眾討論工法，保障居民安全。

凱米颱風豪雨強灌中南部，雲林部分鄉鎮也飽受水患之災。（資料照，記者李文德攝）

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