人行道被佔、機退2.0破功 北市「友善行人」缺失多

仁愛路人行道有禁止停車標誌，但機車格未完全改設。 （記者林承鴻攝）

2024/07/31 05:30

抽查204處待改善70處、78個缺失 僅65.6％地點合格

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府去年五月開始推行「交通安全行」計劃，要建置友善安全行人環境，但北市研究發展考核委員會抽查執行情形，二○四處中有七十處待改善、共七十八個缺失項目，僅六五．六％抽查地點合格。其中最常見的標線型人行道有多處都被障礙物佔用或破損，車輛也常違規停放，蔣市府上任後力推「機退二．○」計劃，竟有已劃設機車彎卻未劃格線情況。

請繼續往下閱讀...

大同保安街 9處障礙物佔人行道

研考會於今年六月十三日至六月卅日抽查，昨於道路交通安全會報說明今年度查證結果。新增及改善標線型人行道部分，北投區溫泉路五十八巷與溫泉路卅巷口等四處查有鋪面破損或被覆蓋的狀況、大同區保安街八十號等九處有障礙物佔用人行道，例如工地三角錐、盆栽等，固定式障礙物如斜坡道或階梯也有數件，使得行人走在人行道上仍須左閃右躲。

而士林區承德路四段九巷等十處人行道上公用設施未確實貼反光片，稍不注意就可能撞上。研考會也發現七處車輛違規停放於人行道上，行人只能繞道馬路而行。

士林忠誠路標線型庇護島 無實體分隔

淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙指出，交工處先前完成士林區忠誠路二段與士東路口標線改造，設置標線型庇護島，但沒有實體分隔，無法真正保護行人。研考會考察大同區承德路與錦西街口，也發現許多汽車轉彎時直接切過標線型庇護島。對於標線型庇護島是否能發揮庇護行人作用，陳菀蕙及研考會均請交工處思考改善。

機退2.0 仁愛路、中山南路未完成

蔣市府上任後力推「機退二．○」計劃，工務局新建工程處雖稱民權東西路、中山南北路、敦化南路、仁愛路和羅斯福路等五條主要幹道已施作完成，但研考會發現仁愛路及中山南路未完全改設，人行道上仍有機車停車；而民權東路四段卅六號雖已做出機車彎，卻未劃設格線。

停車管理工程處回應，因機車停車需求大，部分路段無法全面完成機退二．○，將積極尋找替代空間，並和當地里長討論。至於標線型人行道鋪面破損，新工處承諾於八月底之前改善；人行道障礙物和違停，交通管制工程處會在年底前完成改善並加強巡察。

市長蔣萬安表示，交通改善工程品質非常重要，他要求各局處加強橫向聯繫，針對抽查結果即刻改進，要將缺失率降低。北市警察局則說，人行道違停一直都是重點取締項目，今年截至七月廿六日已取締超過十萬件，將持續要求各單位加強取締。

台北市大同區保安街80號人行道遭工地垃圾桶與三角錐佔用。（研考會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法