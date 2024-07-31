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結合媽祖文化節 宜蘭辦神將體驗營

環保創意神將活動，運用樂高、紙箱等素材二創Q版神將，年紀最小的四歲童穿戴上身萌翻眾人。（記者王峻祺攝）

環保創意神將活動，運用樂高、紙箱等素材二創Q版神將，年紀最小的四歲童穿戴上身萌翻眾人。（記者王峻祺攝）

2024/07/31 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭是全台著名「神將窟」，其中百年東嶽廟創建全台首座「百年聖轎神將宗教文化館」。今年廟方舉辦環保創意神將活動，運用樂高、紙箱等素材二創Q版神將，年紀最小的四歲童穿戴上身萌翻眾人，成功扭轉神將嚴肅形象；九月將再結合蘭陽媽祖文化節辦體驗營，邀請民眾化身「神將腳」（神將操作人員）接駕遶境。

4歲童扮神將 百年東嶽廟宣傳

建於一八七八年的宜蘭東嶽廟，館藏卅多尊大神尪及百年神轎等民俗文物、史料，是全國少數完整保存陣頭民俗技藝的廟宇。主委林添福說，傳統大神尪被認為有鎮煞驅邪、避凶擋煞功能，外觀多半高大威武、剛正不阿，民眾感覺較難親近，今年舉辦「創意大神尪DIY」，邀請親子透過環保素材大展創意、拉近距離。

宜蘭市四歲楊小弟弟，在三歲時加入「舞尪仔」行列，體驗東嶽廟民俗技藝與宗教文化；廟方昨為神將體驗營宣傳，楊小弟弟和小神將成員及爸爸，運用樂高、塑膠湯匙、紙箱等素材，創造可愛神將，並在擂鼓聲中踩著七星步出場，模樣逗趣獲得滿場掌聲。

明起網路報名 3場次免費參加

東嶽廟總幹事葉精福說，今年將在九月舉辦神將體驗營，八月一日起開放網路報名，每場五十人，共計三場次，活動免費參加，提供民眾親近神將、體驗傳統藝陣、了解廟宇文化的管道，課程還有鼓、鑼、鈸等樂器教學，最後將化身神將腳，結合媽祖文化節遶境祈福。

東嶽廟主祀東嶽大帝，致力推廣文化教育及宗教藝術，八個神將會中的信義會，不少成員是「文藝青年」，投入策畫神將彩繪公仔、文化祭、體驗營，甚至發行主題繪本，傳承宗教文化。

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