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颱風延期 台東熱氣球光雕明起展演

2024/07/31 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕因凱米颱風攪局，台東熱氣球光雕音樂會延到八月二日舉辦，與原有的八月一日場次串連登場，一連兩晚在鹿野高台舉辦的熱氣球光雕及無人機表演，八月三日還有卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉行的星空音樂會。

台東縣政府表示，兩場光雕音樂會將分別有十三顆國內外熱氣球共同展演，熱氣球光雕與無人機展演也將以不同方式呈現。其中，八月一日無人機展演將於近尾聲時形成QR Code條碼，讓球迷朋友以手機掃描參與抽獎，有機會獲得官方限定版熱氣球小球，二日更將以熱氣球光雕、無人機、煙火進行演出，無人機展演中知名三麗鷗家族角色也將展現不同圖案，帶給大家滿滿的驚喜，最後更邀請icyball冰球樂團及玖壹壹分別擔任壓軸演出嘉賓。

台東最美星空音樂會將進入倒數場次，第三場將在八月三日首次於卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉辦，除邀請幸福歌姬梁文音、空靈系女聲163braces，以及台東在地音樂團隊外，現場還有結合在地的星空市集、星空攝影等活動。此外，八月十一日、十二日是英仙座流星雨的最佳觀賞時間，縣府特別於兩天的晚間分別於加路蘭及三仙台加開「流星雨星空導覽」場次。

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