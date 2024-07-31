台東焚化爐管線爆裂 4工人燙傷

救護車在廠區等待後送患者。（民眾提供）

2024/07/31 05:30

一號爐事故後停爐 二號爐正常運作 環保局︰不影響全縣垃圾處理

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣垃圾焚化廠昨傳出工安意外，一號爐熱水管線爆開，四名工人遭到二到三度燙傷，送醫急救；縣府立即宣布一號爐停爐，但二號爐正常運作。

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蒸氣噴濺 4人二到三度燙傷

昨下午一點許，四名外包商工人在檢修管線漏水問題時，一號爐負責發電系統的管線突然爆開，大量熱水噴出，四名工人身體、四肢約有二十％到三十％遭二度、三度燙傷，雖無生命危險，但其中二人因台東醫療量能不足，送往花蓮慈濟醫院醫治。

環保局長郭建成表示，事發後台東焚化廠先暫停發生事故的一號爐運作，二號爐正常，不影響全縣垃圾處理。

勞動部南區分署今派員查察

勞動部南區分署表示，今早會派員前往查察，就目前已知狀況為工人未能穿著護具乃至熱水噴濺受傷，但目前認定僅需部分停工，詳細原因仍待進一步釐清。

二○○五年完工的台東縣垃圾焚化廠，因當時全縣每日垃圾約一百二十公噸，焚化爐設計燃燒量達三百公噸，最後卻未能順利營運而停頓，二○一一年又以十九．六億元買回十六年沒燒過垃圾的焚化廠，再花四億多元整修，並在二○二三年一月底通過驗收。

居民不安︰開燒後狀況百出

焚化廠附近的林姓居民表示，以往就常見廠區冒出白煙，「得到回應就是水蒸氣，前天還拍到廠區冒煙，如今爆管後，整個路面還是聞得到水氣味道。」民眾表示，只有台東把焚化廠蓋市區，且興建後長年未使用，設備早已毀損，開燒後又狀況百出，但相關單位總是睜眼說瞎話，檢舉都沒用。

當地豐里里長劉明智說，每次的監督會議，委員很多不吭聲，一般民眾還需要先登記問題，這種會開了也沒意思。

昨審查會通過代燒外縣市垃圾

劉明智所說的會議是昨天在環保局召開的「台東縣垃圾焚化廠興建及營運計畫環境影響說明書變更內容對照表（第五次變更）」第一次審查會，這項會議是因今年六月縣議會通過協助其他縣市代燒垃圾，與會台東市代王泰捷認為決議通過太草率，結果會議進行到一半就傳來焚化爐出狀況。王表示，昨變更會議通過焚化爐將代燒外縣市垃圾。

台東縣焚化廠內遭蒸氣燙傷的患者陸續後送。（記者劉人瑋攝）

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