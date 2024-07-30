（桃園）特色美食百攤 啤酒節8月3場

2024/07/30 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「二○二四桃園啤酒節」系列活動，將於八月廿三至廿四日在藝文展演中心戶外廣場及八月卅一日在桃園酒廠登場。八月廿三、廿四日下午四點開始的「JAZZ藝起搖擺」，邀集滷味、甜點美食、精釀啤酒等上百家特色攤位進駐，現場也會抽出包括機票、電動機車、禮券、福袋等好禮。

市府經濟發展局表示，八月廿三日下午四點到服務台加入「桃好你的心」、「桃味遊樂園」粉專留言按讚加分享，就能免費兌換百吉冰棒及有獎徵答抽獎券，有獎徵答獎項包含「法國六天五夜雙人自由行」、「東南亞航線雙人來回機票」、「日本大阪五天四夜雙人自由行」及全聯禮券，二天消費滿額另可兌換福袋及抽獎。

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經發局表示，現場攤位商品類型多元，除了眾多品牌啤酒，也有滷味、炸雞、串燒及各式飲品，活動晚間九點到十點開啟HappyHour歡樂時光，有機會以便宜價格買到喜愛的啤酒。

經發局表示，活動結合爵士、電子與嘻哈音樂，打造最Chill的啤酒節，八月廿三日有知名DJ QUEENA及學生社團演出，並邀請Skyline天際線融合爵士樂團、日出之前Before Sunrise、林潔心精采表演；八月廿四日有杜郢POLO、Quanzo、艾蜜莉AMILI、Gigi羅棋纓等歌手接力熱唱。

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