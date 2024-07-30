（桃園）假車牌增 AI巡防系統嚴查

2024/07/30 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年六月起嚴重超速改為四十公里，處重罰並扣牌照半年新制實施後，市警局交通大隊發現懸掛偽造車牌案例增加趨勢，經統計今年上半年查扣偽造車牌廿三件，較去年同期十三件增加十件，上升七十六．九％，將持續加強取締假車牌上路，尤其市警局刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署完成「AI巡守防護網」，將讓偽造車牌等行為無所遁形。

交大指出，去年六月卅日新修正道路交通管理處罰條例第四十三條第一項第二款「行車速度，超過規定之最高時速四十公里」，處新台幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，同時「吊扣該汽車牌照六個月」。由於嚴重超速從六十公里下降到四十公里，被扣牌車主有懸掛偽造號牌上路的情形，被查緝的件數較起去年同期增加。

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交大大隊長李維振表示，車輛號牌與行車執照都是具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判處一年徒刑，另可處一萬○八○○元罰鍰，電商購物也為配合政府規定，下架所有車牌相關商品。

此外，對於嚴重超速違規的取締，交大統計，今年上半年共計取締汽、機車三三五九件，較去年同期四五九八件減少一二三九件，下降廿六．九％。

而今年上半年桃園市交通事故死傷件數為二萬二二七四件，較去年同期二萬四一六○件減少一八八六件，下降七．八％，顯見修法後確實達到降低嚴重超速的效果，且有效降低交通事故發生率。

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