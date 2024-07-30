（桃園）大溪普濟堂遶境 爭取登錄國家民俗

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境熱鬧非凡，社頭表演看見墨斗陣。（記者李容萍攝）

2024/07/30 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天（農曆六月廿四日）是民俗關聖帝君聖誕日，大溪普濟堂依例舉辦祝壽和二天的遶境慶典，卅一個社頭從前天至今日凌晨整整二天從白天到半夜，依序從康莊路出發前往大溪普濟堂祝壽，老城區湧入滿滿人潮、整夜沸騰。市長張善政、副市長蘇俊賓參香及參加神轎扶鑾遶境祈福時表示，市府文化局與大溪普濟堂為保存這個重要民俗活動，已向文化部爭取登錄為國家級重要民俗。

慶祝關聖帝君誕辰 熱鬧連2天

蘇俊賓表示，文化部已登錄廿三項國家級重要民俗，包括大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖遶境等，市府正積極向文化部爭取，期望大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典能通過文化資產審議，成為第廿四項國家級重要民俗；他說，桃園市有二項市定民俗，分別為大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典及竹圍福海宮飛輦轎、過金火，而每年農曆六月廿四日關聖帝君誕辰，被稱為「大溪的第二個過年」，不僅凝聚全桃園人的心，也將全國信眾匯聚於此，參與關聖帝君誕辰遶境盛事。

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重要慶典傳承 納入市定民俗

蘇俊賓說，今年參與遶境的卅一個社頭表演各具特色，像是大溪協義社墨斗陣，融合大溪早年的工藝技術，以家具店和匠師的重要工具「墨斗」於遶境活動中展現木器產業特色。

文化局文化資產科長董俊仁表示，市府於二○一一年十二月廿九日公告登錄大溪普濟堂關聖帝君聖誕祭典為市定民俗，並公告大溪普濟堂管理委員會為保存者，二○二一年五月廿五日申請文化部審查登錄為重要民俗，因受武漢肺炎疫情影響，文化部於去年安排文資委員訪查時，建議增列「桃園市大溪區社團民俗技藝協會」為保存團體，市府預定今年十月完成程序，重新提報申請文化部審查登錄為重要民俗。

大溪文史工作者黃建義表示，台灣的宗教廟會活動規模素有「北關公、南媽祖」的比喻，大溪的關聖帝君慶典具有無可取代性的特質，例如絕大多數陣頭是各行同業組成，而非廟宇信仰組織，學生、兒童參與人數也是全國之最，活動進行時，許多信眾會經過自家門口或親友家門口，那種互動的情感交流，更是一般廟會活動少見的。

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境熱鬧非凡，社頭表演看見大仙尪。（記者李容萍攝）

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