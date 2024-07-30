彰化永靖國小蓋通學步道 將拆彩繪天橋

彰化縣永靖鄉有意在永靖國小前新建通學步道，但要拆地標「彩繪陸橋」，遭代表會抵制，並要求規劃保留。（記者陳冠備攝）

2024/07/30 05:30

代表會認為天橋是當地地標 要求公所提出規劃保留新方案

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉公所為改善永靖國小通學安全，向中央爭取補助近四千萬元來新建通學步道，然而規劃項目中需拆除校門前的「彩繪天橋」，引起民眾的關心。永靖鄉代表會昨日舉行臨時會，認為天橋是當地重要地標，要求鄉公所提出規劃保留天橋的新方案，因此暫不同意執行墊付款三八○萬元，讓此一建設案陷入僵局。

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不同意公所執行墊付款380萬

永靖國小校門緊鄰台一線（中山路），常有家長接送學生造成人車爭道場面，為此鄉公所爭取國土署「永續提升人行安全計畫」補助近四千萬元，規劃通學步道來保障安全。昨日鄉代會舉行臨時會，將表決是否同意墊付自籌款三八○萬元，但鄉代會主席林致安與多數代表要求規劃公司，必須提出保留天橋方案。

林致安認為，該座天橋在六年前請來藝術家來立體彩繪，並裝霓虹燈，成為永靖打卡的熱門地點，大家一看就知道永靖到了，現在卻只為了改善步道就來拆除，根本浪費公帑。而鄉公所設置通學步道時，公車站牌跟變電線都移除，所以行人空間就出來了，不用拆除天橋，因此要求公所要提出規劃保留天橋的設計方案。

公所指人行道狹窄才規劃拆天橋

針對鄉代會的要求，鄉長魏碩衛表示，永靖國小人行道過於狹窄，接近天橋處有公車站牌，跟變電箱，幾乎佔滿了人行道，因此規劃校門口增加人行穿越道，還要興建家長接送車道，因此要拆除天橋，才能讓通學步道視野寬闊，減少交通事故。至於代表會的保留天橋提案，公所將會研議。

永靖高工施姓學生表示，使用天橋機會很高，拆掉有點可惜，如果把變電線移除，應該就能改善行人空間，不用拆掉天橋。

永靖陸橋有藝術家進行立體彩繪，是彰化第一座立體彩繪的陸橋，成為永靖打卡的熱門地點。（記者陳冠備攝）

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