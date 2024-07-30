蚵棚受創 嘉縣牡蠣災損1.6億

強颱肆虐，嘉義縣沿海牡蠣養殖蚵棚被沖到岸邊。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/30 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受強颱「凱米」肆虐，嘉義縣查估沿海養殖牡蠣損失金額達一億六千兩百萬元，縣長翁章梁昨到東石關心災損時強調，農業部前天已公告嘉縣為魚塭養殖及牡蠣養殖全品項辦理救助及低利貸款地區，請漁民八月七日前向所在地公所申請；蚵棚受創嚴重，蚵農嘆說「心血付之流水，中秋節恐無牡蠣可賣」。

翁章梁說，嘉義外海為全國最大的牡蠣產地，產量幾占一半，「凱米」襲台在東石、布袋沿海出現十級陣風及六公尺大浪，經勘查計八千四百棚浮筏蚵棚及三百公頃平掛蚵棚受害，損失金額初估達一億六千兩百萬元。

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縣府農業處指出，符合規定受災蚵農可獲現金救助，浮筏式蚵棚每棚六千元、平掛式蚵棚每公頃三萬三千元；低利貸款浮筏式蚵棚每棚最高四萬元、平掛式蚵棚每公頃最高廿萬元，前半年利息由政府全額補貼。

陳姓蚵農說，倖存的牡蠣也還無法採收，雖產量銳減，考量消費者負擔，目前一台斤約漲十元，尚未能填補損失；中秋節烤蚵需求量大，但不敢接訂單，屆時有多少賣多少，量少價昂在所難免。

此外，嘉縣農損全品項辦理現金救助，符合農業部公告得免勘查品項共計九項，苦瓜、香瓜、西瓜全縣得免勘查，另部分鄉鎮花椰菜、洋蔥、青蒜、青蔥、大豆、毛豆得免勘查。

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