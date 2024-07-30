高雄時尚大賞首位獲就業金卡》香港設計師李亨 創品牌深耕高雄

香港籍設計師李亨（右）與事業夥伴蔡嘉桐（左）、陳彥嘉（中），共創新銳品牌「INMORIES」。（記者葛祐豪攝）

2024/07/30 05:30

記者葛祐豪／專題報導

三年前獲得「高雄時尚大賞」的香港籍設計師李亨，擅長擷取時代記憶再現復古，今年五月依攬才專法取得居留權，成為該競賽首位拿到就業金卡、落地高雄的青年設計師。

3年前獲時尚大賞創新賞

二○二○年底開始舉辦的「高雄時尚大賞」，是南台灣最大時尚盛典，吸引來自日本、馬來西亞、香港、印尼等國際新銳設計師參賽。高雄市青年局長張以理表示，李亨取得居留權，成為高雄時尚大賞拿到就業金卡第一人，讓高雄成為優秀人才駐足的國際城市。

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今年廿五歲的李亨在香港九龍長大，從小接觸時尚潮流，熱愛模仿裝扮，他坦言，走藝術設計的路一度很迷惘，彷彿看不到未來，又不想輕言放棄，多方打探下，毅然選擇實踐大學高雄校區就讀時尚設計系。

「我不是讀書的料，上天給了我另一種天賦，總是愛畫奇怪抽象的畫。」李亨說，熬夜改設計稿是家常便飯，大學就在工作桌前畫圖、剪裁、打版、縫鈕釦，扎穩基本功，有次老師用「裙」出題，腦海瞬間迸出立體日式裙款，單品做出來後，得到很大回響。

攜手2事業夥伴 闖時尚界

二○二一年，李亨參加高雄時尚大賞，以「高邁不羈」拿下創新賞，並受邀到台北時裝週發表，觸發他留台創業的契機，幸運遇到事業夥伴蔡嘉桐、陳彥嘉，共同創立新銳服裝品牌「INMORIES」，齊心闖蕩時尚界。

李亨說，時尚設計不只存在於服裝中，期許結合藝術、飲食、運動、生活，為時尚創造附加價值，讓品牌發展更茁壯，INMORIES官網即將上線。

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