高雄農漁災損 陳其邁︰從寬從優從速審查

澎湖後寮碼頭受損，縣長陳光復（站者右一）勘災。（澎湖縣府提供）

2024/07/30 05:30

赴梓官菜園和彌陀魚塭勘災 農產業全品項救助8/5前受理申報

〔記者蘇福男、王榮祥、劉禹慶／綜合報導〕凱米颱風造成高市農漁業災損至少二億多元，市長陳其邁昨分赴梓官區菜園和彌陀區養殖魚塭勘災，他表示，市府將秉持從寬、從優、從速方式，儘速協助農漁民恢復生產，讓農漁民順利度過難關。

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梓官冷鏈倉儲 釋出59噸蔬果

陳其邁昨前往梓官農會蔬菜集貨場視察冷鏈倉儲，並到菜園、彌陀養殖魚塭勘災，農業局說明，凱米颱風造成農業損失，梓官區農會是全國唯一配合農糧署辦理滾動倉儲的農會，將配合市場需求釋出五十九噸蔬果，協助穩定市場。

農業部廿六日已公告高市農產業全品項現金救助，自七月廿七日至八月五日受理農民申報救助。

虱目魚塭溢淹 損失估六千萬

海洋局表示，凱米颱風挾帶狂風、強降雨，造成魚塭溢淹，受影響的虱目魚塭面積約一二○公頃，概估漁損金額約六千萬元，已向農業部提出災損影響。

陳其邁說，梓官是高雄最重要農業產區，而農會蔬果儲存多數源自於雲嘉南地區，此次凱米颱風為南部地區帶來豪雨，對民生需求帶來一定程度影響，民眾近期採購蔬果，可調節以根莖類蔬果替代。

風景區復舊 今天重新開放

凱米颱風衝擊高雄多處景點，觀光局長高閔琳連日勘災，除慰問基層同仁辛勞，也宣告在安全無虞前提下，預計今天重新開放各景點。原定七月廿七、廿八日舉行的旗津風箏節活動，順延至本週八月三、四日舉行。

澎湖災損 拚恢復海陸交通

另外，凱米颱風也侵襲離島澎湖，過境之後首要之務是恢復海陸交通，澎湖縣長陳光復昨天前往白沙鄉及西嶼鄉勘災，對於漁民因颱風造成的災損表達關心，並責成相關單位全力協助，碼頭設施損壞將盡速修復，以確保居民與遊客安全。

凱米颱風重創高雄農漁業，市長陳其邁（中）昨赴梓官區菜園勘災。（記者蘇福男攝）

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