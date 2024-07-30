台北社子島工作站重啟 自救會掛白布條陳抗

社子島自救會在工作站周圍綁上白布條，表達對徵收案的不滿。（記者何玉華攝）

2024/07/30 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府開發社子島昨重啟社子島專案工作站，提供居民諮詢、溝通據點，社子島自救會在會場附近綁上白布條表達對徵收案的不滿，出席啟用儀式的副市長李四川受訪表示，「民國七十年（一九八一年）他到台北市政府服務，就說社子島要開發，過了四十二年，現在還是做一樣的事情」，社子島開發一定要往前走，居民有問題可以隨時到工作站溝通，希望開發案可以趕快進行。

李四川：42年還在做一樣事 一定要往前走

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地政局指出，內政部已於七月中旬開完土地徵收審議小組專案小組第三次會議，請市府檢討社子島範圍內已發展區土地剔除區段徵收範圍的可行性，以回應反對區段徵收民眾要求九大聚落及地方紋理保留等議題。針對已發展地區土地，在不影響防洪計畫原則下，建議規劃為「再發展區」，區內土地若希望參加區段徵收者，同意其參加，不願參加的則續留在「再發展區」內。

地政局表示，市府已通知全區土地所有權人，排定於八月十二日至十七日、十九日至廿三日下午兩點至五點，在工作站辦理「社子島地區不納入區段徵收範圍原則及權益說明」意見交流，辦理情形將提送內政部土徵小組續審。

自救會：未依訴求 應保留既有聚落

社子島自救會在工作站周圍綁白布條「反對區段徵收、台北市政府已死、要拆我房子！先拆市政府」於現場抗議，警力部署嚴陣以待，避免發生衝突。自救會發言人李華萍批評市府，花三個月重新裝潢工作站，卻不願意花時間、心力依居民訴求保留既有密集聚落的心願，重啟新版社子島都市計畫草案的討論，完全是本末倒置、荒謬至極，工作站裝潢得再美輪美奐，也只是誆騙居民的詐騙集團分部。

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