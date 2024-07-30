花蓮屠宰場冷鏈改善 爆疑驗收不實

花蓮縣農產運銷公司獲農業部經費挹注一．一億元，辦理屠宰冷鏈設施改善，但遭爆出現多項缺失。（花縣府提供）

2024/07/30 05:30

審計部發現未試車即合格結案付款 縣府︰紀錄確未詳實 檢討改進

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣農產運銷公司獲農業部補助一．一億元，辦理新式屠宰場冷鏈設施改善計畫，但審計部審查時發現，第二期工程逾期未運轉營運，甚至一期工程驗收不實，未試車即以合格結案付款；縣府表示，一期工程無逾期，但驗收紀錄確未詳實，已要求檢討改進，二期工程日前已辦理初驗，近日將複驗。

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農業部補助1.1億 更新設施

花蓮縣農產運銷公司建置新式屠宰場肉品冷鏈物流系統，前年至去年共獲得農業部經費挹注一．一億元，改善花蓮肉品批發市場現代化屠宰設施及冷鏈設備改善等工程，希望改善屠宰場衛生環境，但是審計部花蓮縣審計室查核時發現缺失，認為農產運銷公司未善盡督導責任，導致工程分別逾期一年三個月及四個月未上線運轉；第一期工程未依規定在驗收前試車，隨即以驗收合格結案付款，驗收作業明顯不實。

二期工程 逾期未運轉營運

縣府農業處長陳淑雯表示，經查第一期工程無逾期情況，現已運轉；第二期部分，去年底原應驗收，廠商當時有申報竣工，但部分工項不符計畫需改善，經農產運銷公司四月要求趕工，已於十八日辦理初驗作業，近日將辦理複驗。

農產公司已辦初驗將複驗

陳淑雯說，契約廠商在前年十二月廿四日完成履約，農產運銷公司同年十二月廿八日辦理驗收，廠商雖澄清該年度有辦理毛豬電宰試車作業，認為沒有驗收作業不實，但經查發現並無當時記錄驗收的相關資料，已要求檢討改進驗收程序。

縣議農業小組獲悉這些措施後，已組成專案小組前往屠宰場了解，並擇期要求縣府農業處進行專案報告，針對缺失部份逐一說明。

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