苗栗敬老愛心卡 擬擴及「幸福小黃」

苗栗監理站建議縣府比照鄰近縣市放寬敬老愛心卡用於搭乘計程車。 （記者彭健禮攝）

2024/07/30 05:30

每月每人700點可搭公路客運、台鐵 監理站建議放寬

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣推行敬老愛心卡，提供每人每月七百點（元）可供搭乘公路客運、台鐵；苗栗監理站昨於道安會報提案，建議苗栗縣政府比照鄰近縣市放寬搭乘計程車。苗縣府社會處評估，礙於縣府財政，目前可行性低，認為「幸福小黃」較為可行，將與縣府工務處研議推動。

請繼續往下閱讀...

鄰近縣市可搭乘計程車

苗栗縣六十五歲以上長者有十萬二千多人，占全縣人口十九．一四％，苗縣府推行敬老愛心卡，提供持卡人每人每月七百點（元）額度內，可搭乘苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通、金牌客運、臺灣真好小客車租賃及亦捷科際整合等七家公路客運及台鐵。

苗栗監理站昨在道安會報中提案指出，苗栗縣境因地形關係，大眾運輸普及率未能遍及各鄉鎮村落，經查詢台北市、桃園市、花蓮縣、南投縣及苗栗縣鄰近的新竹市、新竹縣、台中市的高齡者均可持敬老愛心卡搭乘計程車並享有補助優惠，建議苗縣府也能比照放寬搭乘。

社會處︰礙於財政 可行性低

敬老愛心卡業務由苗縣府社會處主辦，處長張國棟表示，因敬老愛心卡採實報實銷，每月餘額歸零，沒有累計；目前全縣發行六萬多張，約三分之一持卡人每月用罄，縣府一年支出約六千萬元。

張國棟說，因苗縣府財政受中央管控，且敬老愛心卡為非法定社福支出，若放寬於搭乘計程車使用，預期將增加敬老愛心卡經費支出，將會排擠其他社福預算支出，目前可行性低。

不過，張國棟指出，他縣市有推行偏鄉「幸福小黃」措施，由縣市政府與鄉鎮公所向中央爭取經費辦理，社會處評估敬老愛心卡於此措施利用較為可行，將與工務處研議推動。

工務處長古明弘表示，目前縣內泰安鄉公所透過爭取，獲中央四百多萬元補助，辦理「幸福小黃」，上網招標中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法