泡水車拖吊喊價逾萬 最少罰5萬

高市府消保官殷道乾（左）拜訪拖吊車業者，勸說與提醒勿違法哄抬。 （高雄市行國處提供）

2024/07/29 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米重創高雄，也重傷民眾荷包。傳出有拖吊業者趁災後大量汽車拋錨或泡水、急待救援時刻，竟向車主漫天喊價逾萬元，引起相關單位正視，高市府消保官昨嚴正警告，違法哄抬將移請開罰至少五萬元。

拖吊業者還放車主鴿子

颱風過後高雄有許多拋錨車等待救援，卻傳出拖吊業者漫天喊價情況、甚至喊到逾萬元，引起議論；還有拖吊業者疑似為了跑更高單價的個案，臨時把已約好的車主放鴿子。

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消保官說明，初步了解平時在市區拖吊基本行情價大概兩千元（有里程限制、無例外情況）左右，颱風過後因為拖吊量大，市場行情確實會上調，且會根據救援模式有不同收費，但也應該在合理範圍內，近期卻傳出喊價逾萬元拖吊個案，明顯超出許多，正積極了解個案情況，也聯繫相關單位主動對業者勸說與訪查。

消保官︰最高可處2500萬罰鍰

消保官表示，一旦發現拖吊業者若無正當理由，超出行情向民眾收取拖車費用，即認足以影響交易秩序、欺罔或顯失公平行為，將依違反公平交易法第廿五條規定，移請公平交易委員會處分，可處新台幣五萬元以上、兩千五百萬元以下罰鍰。

消保官特別提醒拖吊業者切勿違規觸法，也提醒消費者，如有發生車輛拖吊費用的相關爭議，可直接向市府消費者服務中心一九五○專線反應及申訴，消保官將積極介入協調，全力保障消費權益。

高雄市長陳其邁昨天指示風災補助措施再加一項，如泡水車在地下室待處理，補助拖吊費用一半，最高五千元上限；若停在路邊被淹補助拖吊費一半，以最高一千元為上限，可檢附憑據向各區公所社會課或里辦公處申辦。

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