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稻草覆蓋 芳苑外海蚵田9成遭殃

凱米颱風來襲，芳苑外海近九成蚵架被稻草或垃圾覆蓋，損失難以估計。（民眾提供）

凱米颱風來襲，芳苑外海近九成蚵架被稻草或垃圾覆蓋，損失難以估計。（民眾提供）

2024/07/29 05:30

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕凱米颱風過境之後，彰化縣芳苑鄉蚵農昨日下海採蚵，卻發現蚵棚幾乎全遭漂流木、稻草、廢枝條覆蓋，欲哭無淚。蚵農表示，研判是抑制濁水溪揚塵用的稻草，隨著溪水暴漲一路漂流到芳苑外海，造成近九成蚵田被毀，損失難以估計。

原為抑制濁水溪揚塵 颱風來襲肇禍

芳苑外海潮間帶約有五百多公頃的蚵田，凱米颱風來襲，通往潮間帶的便道一直無法通行，直至昨日退潮，蚵農們駕駛採蚵車到蚵田巡視。蚵農李正傑說，他的蚵田損失約八、九成，不僅蚵架被沖毀，蚵仔也被覆蓋的稻草、淤泥悶死，損失五、六十萬元。

洪姓蚵農也在臉書分享「蚵田變稻田」的畫面，他表示，過往颱風過境後，潮間帶出現最多的是漂流木或垃圾，這次卻出現大量稻草，幾乎所有蚵田都遭殃。

車泡水車牌掉落 警局呼籲車主認領

此外，颱風帶來驚人雨量，彰化縣二林鎮不少民眾家淹水，車子也泡在水裡，災情慘重，特別的是，一直有人撿到車牌送到警察局認領。警方表示，已有十二張車牌被民眾送到警局，已有六張被領回，剩下的車牌還在等待失主前來認領，這是最意想不到的災情。

凱米颱風導致彰化縣農損逾三億元，農業部繼公告彰化縣為農產業全品項現金救助及低利貸款的縣市後，彰化縣七萬多隻小雞暴斃，畜牧場毀損，農業部昨再把彰化縣畜牧納入全品項現金救助。縣府提醒農民，務必拍照存證，避免爭議，也可加快審核作業時間。

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