台鐵5路段軌道嚴重受損 台9線單線搶通至少要3天

八掌溪橋洪水漫溢，台鐵鐵軌彎曲變形，嘉義水上到台南後壁站的路線受阻，雙向停駛。（讀者提供）

2024/07/26 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容、游太郎、張軒哲、楊金城／綜合報導〕凱米颱風昨天離開台灣，但鐵、公路受災嚴重！蘇花路廊、台九線、台廿線及台廿九線因土石流淹沒軌道和道路而中斷；台鐵五處路段軌道嚴重受損，北迴線就有四處，都在崇德到和仁之間，西部幹線K306+714八掌溪橋南橋台路基掏空。

交通部長李孟諺表示，等天候較穩定、確保工程人員安全後，工務人員會積極評估搶修。

請繼續往下閱讀...

災情較嚴重的路段，包括台九線匯德隧道和崇德隧道附近大量土石流道路阻斷，崇德段一六四．四公里出現崩坍及土石流，恢復通行時間另行公告。

台中大梨山地區連續兩天風強雨驟，谷關工務段昨日指出，中橫公路八十五至一一○公里、七十六至七十八公里，台七甲線四十五至五十四公里，持續封閉中。中橫便道今日也暫時封閉。

台九線部分路段因土石流影響，預計需三天以上才能搶通單線車道。台廿線明霸克露橋引道流失約一五○公尺，台廿九線臨十一便道三處路基流失各約一百到二百公尺，梅蘭三里、錫安山及那瑪夏地區成為孤島。

台鐵八掌溪橋洪水漫溢、鐵軌彎曲變形，水上到後壁（新營）間今天可能啟動公路接駁。台鐵公司說明，除北迴線和仁—崇德間小清水溪橋西正線橋樑因溪水暴漲遭土石沖毀四十公尺，重建時程估計約五個月，縱貫線（西部幹線）嘉義到新營間路段受損，也未能通車，其餘路段正常行駛。高鐵今起全線正常營運。

交通部民航局說明，今起加開班機疏運，各機場國際線恢復正常、國內線部分航班往返南竿和北竿、七美和望安等航班取消，其餘正常。

由於海象仍不佳，交通部航港局指出，今天仍有十六個航線、一六五航次的船班停航，其中以東港—小琉球共五十二航次最多。

蘇花公路崇德段發生嚴重崩坍，公路局搶通中。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法