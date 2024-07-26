陳時中︰力拚2030消除胃癌

行政院政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中。（記者鹿俊為攝）

2024/07/26 05:30

幽門螺旋桿菌可經抗生素治療 下月起50至74歲試辦公費檢測

〔記者林惠琴、林志怡／台北報導〕除呼應世衛組織宣示二○三○年消除病毒性肝炎、子宮頸癌，行政院政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中接受本報專訪透露，二○三○年再增消除幽門螺旋桿菌（HP）、胃癌目標，經由五大方針實現總統賴清德「健康台灣」願景。

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推五大方針 實現「健康台灣」願景

陳時中表示，HP是胃潰瘍主因也與胃癌高度相關，但可經抗生素治療消除，因此治好HP就可降低胃癌風險，國健署將消除HP、胃癌當作二○三○年目標，「如果做得到，真的是一件非常了不起的事情」。

國內一年新增胃癌四千多例，國健署八月起鎖定五十至七十四歲族群試辦公費檢測HP，俗稱胃癌篩檢。陳時中認為，有篩檢也要落實「追陽」，篩陽須積極治療，甚至可研議送藥到宅，提高民眾用藥遵從度，確實降低胃潰瘍、胃癌發生，同時規劃設計給付制度，保障醫師將病人照顧好的收入會高於論量計酬，不會因民眾變健康不看診就影響營運，以達多贏局面。

國健署長吳昭軍補充，推動「二○三○消除HP」即是將盛行率、細菌感染率降低到一定程度以下，讓HP不再構成公共衛生問題，現持續邀約專家討論目標值。

陳時中也提到健康台灣五大方針，健康促進包含飲食均衡安全、提升運動量、去除菸酒等風險因子、及時導入適當檢查等，這些「基礎工程」要在一、二年內陸續推動。

其次，擴大癌症篩檢與新藥可近性。陳時中坦言癌症是天敵，去年癌症就醫八十八萬人占人口三．七％，但醫療花費占健保近二成，不成比例，期望經前端篩檢發現更多早期個案，搭配尾端新藥納用推升存活率，使經費更有效運用。

精準醫療、精準照護也是重點。陳時中說明，若個人生理數值、生活習慣、基因表現、健檢結果等可進入大數據，可產生「健康導引處方」，提供專屬飲食及運動建議，避免疾病上身，生病用藥亦更具效益。

陳時中並透露，賴清德盼長照與醫療連成一體，發揮最佳照護效果，像七月起試辦在宅急症照護，可避免過去臥床病人家中無電梯，出動吊車送出就醫的情形。

安寧善終是人生最後一哩路，陳時中指出，要進一步落實病人自主權利法，強化諮詢讓人民對自我生命價值更了解，減少不必要醫療，縮短臥床時間。

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