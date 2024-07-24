《台中》大里公所早搬走 指示牌4年未更新

大里區公所已暫遷至台中市纖維工藝博物館內辦公，至今4年德芳路二段上的指示牌還是指向大新街，市議員張芬郁批評讓民眾霧煞煞。（記者陳建志攝）

2024/07/24 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區公所因配合十五期市地重劃，四年前搬至台中市纖維工藝博物館內辦公，不過民進黨市議員張芬郁接獲民眾反映，指位於新興路、德芳路二段等路口指示路牌，仍維持指往大新街方向，讓想到公所洽公民眾遍尋不著，直到詢問附近民眾才知道已經搬走，質疑未顧慮用路人的感受。

張芬郁表示，近日接獲民眾反映，指想到大里區公所洽公，但依大里區新興路與福興街口，以及德芳路二段與樹王路口的指示路牌，大里區公所都是指往大新街的方向，到了大新街只看到圖書館、公所遍尋不著，詢問後才知道早就搬走，不解為何過了快四年連指示牌都沒更新？

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張芬郁表示，原本大里區公所在大新街上，配合地政局第十五期市地重劃，結合公一公園、公兒十四及公兒十五等用地一起開發，二○二一年已先暫遷至勝利二路台中市纖維工藝博物館三樓辦公，至今路口還留著舊指示路牌，實在說不過去。

張芬郁表示，第十五期市地重劃道路、路燈等基礎工程都已完工，但大里聯合行政中心興建仍遙遙無期，連指示路牌都停留在原大新街舊址，呼籲市府加速作業儘快更新。

大里區公所表示，將全面檢視附近指示牌，儘速更換，避免舊指示牌誤導民眾。

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