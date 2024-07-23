第65屆數學奧賽 我2金2銀2銅排名11

第65屆國際數學奧林匹亞競賽，我國獲2金2銀2銅佳績。代表隊學生（左起）為張庭瑋、張齊安、許孟哲、李天輝、江恩驊、卓育安。（教育部提供）

2024/07/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕第六十五屆國際數學奧林匹亞競賽，共有一○八個國家、六○九名學生參賽，我國共獲得二金二銀二銅佳績，國際排名第十一名，其中以雄中學生李天輝成績最佳，個人排名第二十九名。

二金得主是建中學生卓育安及雄中學生李天輝，二銀得主為建中學生張庭瑋及建中學生江恩驊，二銅得主為建中學生張齊安及雄中學生許孟哲。

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李天輝從小就對數學很有興趣，他表示，讀國中時從數學競賽學到許多技巧，加入雄中數學讀書會後接觸數奧，希望能當國手，但高一時實力太弱連選訓都進不去，從此發憤圖強，大量練習題目，歷經重重關卡後終於當上國手，還成功拿到金牌。高中老師肯定李天輝態度認真學習，即使有天份，也不斷努力精進自己，對於每場競賽都全力以赴。

卓育安表示，在國中資優班導師推薦下，國一報名清大數學人才培育計畫，踏上數學奧林匹亞旅程，高一成為建中數學校隊正取，高二時幸運當上國手並拿到銀牌，今年拿到更滿意的成績。高中老師肯定他的學習力、推理力與反應力優秀，擔任數學讀書會負責人，不斷地成長，在數學競賽上有更突出表現。

我國代表隊由國內大學廿多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國一八五五名學生中選出六名代表參賽，陽明交通大學副教授高竹嵐及清華大學數理教育研究所副教授陳正忠擔任領隊及副領隊。得牌者可保送大學本科系外，另可獲頒廿萬元、十萬元及五萬元獎學金。

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