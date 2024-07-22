兒虐、性侵連環爆 議員批蔣萬安失職 悲劇重演

蔣萬安上任後重大兒虐、性侵案

2024/07/22 05:30

質疑處置、通報程序有重大疏失 轟蔣保護兒少慢半拍

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前為私立培諾米達信義幼兒園性侵案件鞠躬道歉，強調不論是以前、現在都應檢討改進，避免再有類似案件發生，但蔣萬安上任至今一年半，重大兒虐或性侵案件卻持續發生，包含內湖私托多起虐童案、女童接受家防中心媒合安置某機構卻遭猥褻、剴剴案，以及近期爆發的幼兒園狼師案，皆被質疑市府處置及通報程序有重大疏失。台北市議員簡舒培批評，蔣萬安針對保護兒少反應慢半拍，處理態度消極、失職，導致悲劇一再重演。

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私托虐童 事發逾月才處理

台北市內湖某連鎖私立托嬰中心去年四月爆出多起不當對待幼童事件，社會局被質疑事發超過一個月才處理，甚至僅輕罰十二萬，還不願公布機構名稱與負責人，托嬰中心及社會局態度消極，業者甚至不承認疏失，眼見風波擴大，社會局長姚淑文才於去年五月鞠躬道歉，並稱調查結果若情節嚴重將勒令停辦，最後勒令業者停業一年。

安置女童遭猥褻 被質疑吃案

但今年一月，台北市議員應曉薇又爆出去年十二月一名十三歲女童因家庭特殊，父母無法親自照顧，被家防中心媒合至某機構安置，竟遭機構人員猥褻，議員質疑社會局無積極作為，其母才託付友人跨海向她求助，讓此事曝光，議員向台北市婦幼隊告發並要求介入調查後，家防中心才聯繫警局做筆錄，應曉薇痛批社會局處置、通報程序皆有重大疏失，甚至有吃案嫌疑。

剴剴虐死 市府被罵無作為

緊接著今年三月媒體揭露震驚社會的男童剴剴虐死案，剴剴於去年九月一日經兒童福利聯盟轉介至劉姓保母照顧，訪視員於九月廿五日訪視，當時剴剴頭上出現瘀青，保母稱在公園撞傷，十月廿三日剴剴變得很安靜，十一月十九日第三次訪視，剴剴竟出現掉牙齒情況，至去年十二月廿一日無預警探訪，遭到劉姓保母拒絕，稱同住家人確診，未料三天後、十二月二十四日剴剴死亡，身上更布滿傷痕，各界痛批從死亡到事件爆發三個月時間，市府沒有任何作為。

幼兒園爆性侵 狼師持續犯案

而今幼兒園狼師性侵案事隔兩年後被揭發，從柯任內第一次發生到蔣萬安上任又再次發生，期間長達一年市府無作為，狼師持續犯案，幼兒園持續招生，引發社會公憤。

簡舒培批評，這四大案皆可見蔣市府在處理上皆失職，內湖私托多起虐童案與幼兒園狼師性侵案，都未在第一時間勒令業者停業；剴剴有異常、十三歲女童遭猥褻，均未即時通報，市府針對保護兒少反應慢半拍，總有許多理由推託卸責，放任局處擺爛，導致悲劇一再發生。

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