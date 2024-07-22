大學開設AI專班 產學合作開拓職涯

中央大學光電系「產業碩士專班」訓練出社會組背景的學生，進入科技公司工作。 （中央大學提供）

2024/07/22 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕擴大培育半導體、AI人才，大學多樣態開班招徠學生，例如中央大學光電系「產業碩士專班」招收社會組畢業生，輔仁大學開設學士後AI專班，陽明交通大學也開設「STEM領域學士後專班」等，協助跨領域學生考取證照，也貼近實際工作場域和設備進行有效學習。

輔大學士後AI專班一年招收卅名學生，成立三年皆滿招，輔大校長藍易振表示，學生多帶職進修，課程設計融入職場現況，安排參訪如微軟、輔大醫院、關渡醫院等機構，無縫接軌業界。也有學生將所學應用於股票投資，利用AI賺錢。另有學生對長照領域感興趣，用AI識別臥姿、跌倒等意外風險。

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此外，中央大學光電系「產業碩士專班」於兩年前開始招收社會組畢業生，今年首屆畢業生，出身經濟系、資管所黃智彙順利進入光寶科技工作。校長周景揚指出，產學結合為學校與合作廠商設立目標。

陽明交通大學開設「STEM領域學士後專班」，副校長陳永富表示，明年將有首批畢業生，成績前廿％學生不只有專業，更將成為優質研發人才，法商領域學生也可往科技法律、科技管理發展，明年將在高雄校區增班開辦。

明新科大則祭出證照與創新教學，便於學生投入科技產業。半導體學院副院長趙守嚴說明，校方已發展出一套考證照模式，是獲產業聘用重要入門磚，教學團隊也開發出AR及VR學習方式，透過穿戴式裝置，每位學員都能直接模擬工廠環境、機台操作；另搭配實習，已有學生畢業後進入台積電任職。

勤益科大招生處長黃敬仁指出，將進一步開放STEM領域學士後專班，讓生命科學、環境學門等STEM領域學士以上畢業生報名。另亦以工業、資通訊類科為主體，提供業界人士以隨班附讀方式修習學分。

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