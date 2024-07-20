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花蓮重建 將補助原容積興建成本85%

針對立院對花蓮震後重建的主決議，內政部次長董建宏（右一）、立委傅崐萁等昨天到花蓮與受災戶開說明會。（記者花孟璟攝）

針對立院對花蓮震後重建的主決議，內政部次長董建宏（右一）、立委傅崐萁等昨天到花蓮與受災戶開說明會。（記者花孟璟攝）

2024/07/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮震災重建條例草案、花東快速公路建設特別條例草案，經本月十六日朝野協商後撤案，立委傅崐萁讓步，改以主決議取代特別條例；主決議內容包括可補助原容積興建成本八十五％、紅單建物拆除由政府全額負擔等，內政部次長董建宏昨至花蓮開說明會。傅崐萁說，將要求內政部「不要玩文字遊戲」，要幫災民房屋蓋回原容積率，恢復災民原有生活。

內政部開說明會 限期訂出辦法

董建宏、國土管理署副署長徐燕興昨到花蓮說明，下午也在花蓮重建辦公室與受災山海觀大樓住戶會談。董建宏表示，目前多數紅單房舍已進入都更及危老作業程序，未來有容積獎勵，三項主決議包括無意願參加危老都更原地重建者，補助以原地原容積的興建成本八十五％為原則，二個月內訂出詳細辦法。

紅單建物拆除 政府全額負擔

董建宏也說，經認定紅單房屋，其拆除、運輸、去化費用，中央及地方政府全額負擔相關費用；至於地方產業振興經費，已匡列經濟部活絡夜市商圈三五九九萬元、交通部旅遊振興十二．七一億元，促進花蓮發展。

立委傅崐萁說，現建築成本高漲，危老都更「一坪補助十二萬元、設上限卅坪」，應取消上限並提高每坪補助單價，且補助應以新建成本計算。

受災大樓住戶反映，大樓為住商混合使用，但賑災基金會補助僅限自住戶，有房東說，生病後靠收租度日，房子沒了生活已陷困境；店面所有權人劉先生也說，店面或配合政府公益出租方案的屋主拿不到補助，同為災民卻遭受不公平待遇。

徐燕興說，災民意見將帶回研議出詳細辦法；董建宏表示，將以從優、從速、從簡協助重建，也透過社會補助方案協助災民。

針對立院對花蓮震後重建的主決議，內政部次長董建宏、立委傅崐萁等昨天到花蓮與受災戶開說明會。（記者花孟璟攝）

針對立院對花蓮震後重建的主決議，內政部次長董建宏、立委傅崐萁等昨天到花蓮與受災戶開說明會。（記者花孟璟攝）

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