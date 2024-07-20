花蓮鐵路災害段 將加裝20監視器

交通部長李孟諺（右二）表示，過去不曾發生過溪流土石流漫溢到軌道上，造成列車出軌，已進行清淤、也將做好預警系統。（台鐵公司提供）

2024/07/20 05:30

鐵公路聯防 強化落石告警系統 監視器24小時人工輪班監控

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三花蓮強震後蘇花鐵公路土質鬆軟，一下雨就土石流，北迴線和仁隧道口在上月廿一日、本月四日分別有列車出軌、巨大落石砸斷鋼軌，下週又有颱風接近台灣，交通部長李孟諺昨到花蓮視察，他說，行政院長卓榮泰預定於廿六日搭火車到花蓮，他也已要求鐵公路做好災前準備。

請繼續往下閱讀...

李孟諺視察 要求做好防颱準備

比卓榮泰搭火車到花蓮還提早一星期，交通部長李孟諺昨先到花蓮聽取台鐵公司及公路局簡報，也到台鐵花蓮工務段監控室了解人工監看作業。李孟諺指出，目前台鐵針對落石告警系統、監視器都進行強化，預計本月廿二日前將在災害段沿線加裝廿組的監視器，七月中開始監視器都有廿四小時人工輪班監控，做到即時狀況通知、應變指揮。

由於蘇花路廊旁邊緊鄰鐵路，公路局、台鐵公司規劃進行「鐵公路聯防」，分別在台九線一六四．二K （北迴線K五六+六百）、台九丁六五．五K（北迴線K四八+五百）實施。台鐵公司指出，本月一日夜間強降雨造成上邊坡崩坍，裸坡高一千二百公尺，大量的碎石細料下雨容易土石流，鐵公路聯防包括增設即時影像CCTV、土石流告警監測系統，影像及告警系統資訊可鐵、公路共享；發生土石流溢流的大清水鐵路橋涵洞、公路涵洞均已清淤完畢，導引土石流宣洩往海上。

公路局載運戰備鋼梁 補給搶修

因應颱風下週可能襲台，公路局強調，已預備空貨櫃、十二公尺戰備鋼梁從南部運到花蓮途中，萬一強降雨造成路基缺口、落石，可第一時間補給並搶修，並於下週一颱風成形前，先清土石流可能流經路徑、減少致災機會。

此外，針對台八線，李孟諺指示，六處的邊坡工程預計今年底完工，年底前長春祠以東路段可修復開放，進度甚至超前，原定十月完工的一八三K+六百福德祠段邊坡可提前在八月中旬完工；至於新建明隧道四處預計二○二六年底完成，屆時今年底前國家公園局部開放可助花蓮觀光產業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法