帕拉地板滾球世界盃 7/26 新莊登場

新北選手劉佳昇挑戰「帕拉地板滾球世界盃」。（記者黃子暘攝）

2024/07/19 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕二○二四年的巴黎帕運將於八月廿八日至九月八日舉行，作為重要積分賽事的「帕拉地板滾球世界盃」，將於七月廿六日至卅一日在新莊體育館登場，廿四歲的新北選手劉佳昇昨天出席賽事記者會，他表示，盼在積分賽搶進巴黎帕運並晉級前四強，邀請民眾到場為我國的帕運選手加油。

巴黎帕奧前哨戰 10國161人競逐

根據中華地板滾球運動協會、體育局介紹，地板滾球是起源於古希臘的娛樂遊戲，如今是提供重度腦性麻痺者、重度肢體動作困難者的運動，結合肢體、智力、比賽競技等元素，選手需具備策略、精準度、穩定度等技巧，具有多重復健及促進生理、心理健康的功能，在一九八四年列入帕運的競賽項目。

請繼續往下閱讀...

體育局長洪玉玲指出，劉佳昇從小喜歡棒球，懷抱運動員的夢想，他一度認為自己在生理限制下無法圓夢，大學時接觸地板滾球才開啟逐夢曙光，他努力不懈地訓練自己，終於在今年的全國身心障礙運動會奪得亞軍。

劉佳昇想挑戰巴黎帕運前四強

劉佳昇除了在全國身心障礙運動會拿下亞軍，也曾在杭州帕運打進前八強，他希望這次可以挑戰巴黎帕運的前四強。

新北市副秘書長龔雅雯、中華帕拉林匹克總會長穆閩珠也出席記者會，表示帕拉地板滾球世界盃每年只辦四場，是帕運的積分賽，也是八月巴黎帕奧的前哨戰，邀請民眾免費觀賽，到新莊體育館為我國的選手加油、打氣，這屆世界盃有十個國家、一六一位選手參賽，其中包括廿二位世界排名前十名的國際好手。

這屆賽事中，我國選手有劉佳昇、蔡憶婷、陳龍愛、林哲揚、陳怡臻、陳姿妏、簡宗賢、林鈺翔、邱思旻及陳義傑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法